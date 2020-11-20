Medya devi Acun Ilıcalı, bugüne kadar yaptığı başarılı program çalışmalarıyla adından sık sık bahsettirmeyi başaran nadir isimlerden birisi. Survivor, Masterchef, O Ses Türkiye ve çok daha fazlasıyla Türk televizyon tarihinde çok başarılı bir şekilde altın harflerle kendini gösteren Acun Ilıcalı, Masterchef programında ardı ardına çıkan ifşa şoklarıyla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir açıklama altına imza atmamıştı.

Bu belirsizliği ise Masterchef izleyenlerinde büyük bir korku oluşturmuştu. Çünkü Acun Ilıcalı ne zaman sessiz kalsa, bu durum sürekli olarak “fırtına öncesi sessizlik” olarak görülmüştü.

Acun Ilıcalı, fırtına öncesi sessizlik modunda mı? Bu net olarak bilinmiyor. Fakat odak noktasının değiştiği net bir şekilde biliniyor. Bilindiği üzere bir programı yayındayken diğer programıyla ilgili pek bilgi ortaya çıkarmayan Acun Ilıcalı, Masterchef’in yayında olduğu şu dönemde yeni platformu Exxen ile ilgili olarak birçok adım atmış durumda.



Bu adımlar Konuşanlar programının Exxen’e taşınması, Enes Batur ile anlaşma yapılması olarak kendini gösteriyor. Kendine ait devasa bir medya oluşturmayı amaçlayan Acun Ilıcalı’nın yaptığı bu anlaşmalarla birlikte artık gözündeki programın Masterchef değil, Exxen platformu olduğu görülüyor. Gelecek günlerde yapılacak açıklamalarla programın detayları net bir şekilde belli olabilecekken, birden bire neden böyle bir atılım yaptığı da Masterchef izleyenleri tarafından sorulan bir soru.



Acun Ilıcalı Yeni Yolunu Çizdi! Masterchef Sonsuza Dek Bitiyor mu? İfşa Şokları Yıprattı! Tüm Odağını O Yöne Çevirdi…DEVAM >>>