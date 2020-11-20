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- 20 Kas 2020 - 19:17 G: 20 Kas 2020 - 19:25

Koronavirüsün Şifası Resmen Bulundu! O Şey Virüsü Toz Duman Ediyor! İmkânı Olan Herkes Bunu Yapsın…

Araştırmaları devam eden konunun günlük belirli bir miktarda alınan C vitamininin hastalıkları önlediği ve hasta olma durumunda iyileşme sürecini kısalttığı ortaya çıktı. Çok fazla alınan C vitaminin, vücudun bağışlılık yapması durumunda işe yaramayacak olduğunu belirten doktorlar milyonları doğru oranda C vitamini tüketmeye davet etti.

Belçika’da yapılan araştırmalara göre, koronavirüsün ilacı resmen bulundu. Uzman hekimlerin 2003 yılında ortaya çıkan SARS ‐ CoV ‐ 1 salgını esnasında kişilerin almaları gerektiği bir şey ortaya çıkmıştı. Araştırmaları devam eden konunun koronavirüsede çare olacağı düşünüldü. Milyonlarca koronavirüs hastasına bu haber umut oldu. Araştırmalara göre insanların temel mikro besin kaynağı olarak bilinen ve redikal temizleyici olarak da kullanılan C vitamini her şeyin çaresiymiş.

Araştırmaları devam eden konunun günlük belirli bir miktarda alınan C vitamininin hastalıkları önlediği ve hasta olma durumunda iyileşme sürecini kısalttığı ortaya çıktı. Çok fazla alınan C vitaminin, vücudun bağışlılık yapması durumunda işe yaramayacak olduğunu belirten doktorlar milyonları doğru oranda C vitamini tüketmeye davet etti.

Uzman Doktor Ercüment İlgüz, Belçika’da araştırmalarına devam edilen konunun detaylarını koronavirüs hakkında araştırma yapan kişilerle paylaştı. 2003 yılında yaşanan SARS ‐ CoV ‐ 1 salgınının, vücuda C vitamini alımıyla sürecin daha iyiye gittiğini belirtirken koronavirüse yakalanmamak için kullanılması gerektiğini dile getirirken koronavirüs hastalarına da C vitamini kullanılması gerektiğini söyledi.

Uzman Doktor Ercüment İlgüz, koronavirüsün solunum yolunu tamamen kapatması ve solunum zorluğuna sebep olmasından dolayı, solunum yolunu temizleyen C vitaminin 7’den 70’e herkesin tüketmesi gerektiğini dile getirdi. Bununla birlikte C vitamini alınımının çok önemli olduğunu belirten Uzman Doktor, C vitamini kullanımının ölüm riskini ortadan kaldırdığını da dile getirdi.

Koronavirüsün İlacı Resmen Bulundu! O Şey Virüsü Toz Duman Ediyor! İmkânı Olan Herkes Bunu Yapsın…DEVAMI >>>

20 Kas 2020 - 19:17 Ankara- Sağlık

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