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- 20 Kas 2020 - 23:23 G: 20 Kas 2020 - 23:24

Johnson&Johnson pudraları nedeniyle kansere yakalanan çifte 120 milyon dolarlık tazminat kararı

ABD’nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.

New York Yüksek Mahkemesi hakimi, pudralarındaki asbest nedeniyle kansere yakalandığı iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 120 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Manhattan'daki bulunan mahkemenin hakimi Gerald Lebovits, mayıs ayında jüri tarafından dava sahibi 67 yaşındaki Donna Olson ve eşine ödenmesi uygun bulunan 325 milyon dolar tazminatı çok bularak 120 milyon dolara indirilmesini ya da davanın yeniden görülmesini istedi.

Davacı tarafın teklifi kabul etmesi üzerine karar onaylanırken, Johnson & Johnson’dan yapılan açıklamada, davada “önemli yasal ve kanıt nitelikli hatalar” olduğu savunularak karar için temyize gidileceği kaydedildi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.

20 Kas 2020 - 23:23 AA - Sağlık

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