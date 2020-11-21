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- 21 Kas 2020 - 17:47 G: 21 Kas 2020 - 17:57

Masumlar Apartmanı Dizisinde Hiçbir Şey Sanıldığı Gibi Değil! Gidişat Tamamıyla Değişiyor... O İsmi Gören, Direkt Olarak Ağzı Açık Bakakalıyor!

Televizyon dizilerinde olan rekabet gün geçtikçe artmaya devam ederken Masumlar Apartmanı reyting zirvesini bırakacak gibi görünmüyor. Hikâyenin giderek daha heyecanlı bir hale gelmesi, izleyenlerin dikkatini çekmiş durumda. Safiye karakterinin geçmişinde bıraktığı yakın arkadaşı ile karşılaşınca yürekler ağza geliyor. Duygu dolu anlar yaşayan Safiye, geçmişe kısa bir yolculuk yapıyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı Dizisinde Hiçbir Şey Sanıldığı Gibi Değil! Gidişat Tamamıyla Değişiyor... O İsmi Gören, Direkt Olarak Ağzı Açık Bakakalıyor! Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olay hem Safiye’yi hem de dizi hayranlarını adeta şoke etmiş durumda. Safiye’nin lise dönemlerindeki unutamadığı Naci’yi uzun zaman sonra tekrardan görmesi büyük şoka uğrattı. Naci Hoca olarak yer alan Tansel Öngel yeni bölümde Safiye’nin hayatını nasıl değiştirecek merak ediliyor.

Geçmiş yıllarında aralarında büyük bir bağ ile birbirlerine yakın olan Safiye ve Naci, talihsiz bir olay yaşayarak birbirlerinden ayrı kalırlar. Naci’nin verdiği yaşam mücadelesini kaybetmesini düşünen Safiye, büyük acılar içerisinde hayatına devam eder. Fakat son bölümde gördüğü kişi karşısında boğazı adeta düğümlenen Safiye, geçmişini asla unutmadığını da izleyenlere gösterdi.

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21 Kas 2020 - 17:47 - Dizi Haberleri

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