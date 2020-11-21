Masumlar Apartmanı Dizisinde Hiçbir Şey Sanıldığı Gibi Değil! Gidişat Tamamıyla Değişiyor... O İsmi Gören, Direkt Olarak Ağzı Açık Bakakalıyor! Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olay hem Safiye’yi hem de dizi hayranlarını adeta şoke etmiş durumda. Safiye’nin lise dönemlerindeki unutamadığı Naci’yi uzun zaman sonra tekrardan görmesi büyük şoka uğrattı. Naci Hoca olarak yer alan Tansel Öngel yeni bölümde Safiye’nin hayatını nasıl değiştirecek merak ediliyor.

Geçmiş yıllarında aralarında büyük bir bağ ile birbirlerine yakın olan Safiye ve Naci, talihsiz bir olay yaşayarak birbirlerinden ayrı kalırlar. Naci’nin verdiği yaşam mücadelesini kaybetmesini düşünen Safiye, büyük acılar içerisinde hayatına devam eder. Fakat son bölümde gördüğü kişi karşısında boğazı adeta düğümlenen Safiye, geçmişini asla unutmadığını da izleyenlere gösterdi.



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