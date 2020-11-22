İbrahim Tatlıses Çok Zor Anlar Yaşadı! Canlı Yayında Öyle Bir Hale Geldi ki, İbo Show İzleyenler de Hüngür Hüngür Ağladı! “Vay Be…”

İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show, uzun aradan sonra tekrar ekranlara döndü. Yayınlanan yeni bölümde İbrahim Tatlıses duygu dolu anlar yaşadı. Hülya Avşar ile yaptığı düet izlenicilerin büyük ilgisini çekti. Geçirdiği talihsiz olaydan sonra 9 yıl boyunca programa ara veren İbrahim Tatlıses, tekrardan programa dönünce canlı yayında duygulandığı anlar ekrana geldi. İşte haberin tüm detayları…

Uzun aradan sonra Star TV ekranlarına tekrardan dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show’da Hülya Avşar’ı konuk etti. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte söylediği Mavi Mavi şarkısı gündem oldu. Birlikte şarkı söyleyen ikili geçmişe kısa bir yolculuk yaparak İbrahim Tatlıses’in duygulanmasına neden oldu. Dikkatlerden kaçmayan o sahneye büyük ilgi görüldü. 9 yıl aradan sonra tekrardan ekranlara gelen İbrahim Tatlıses, adeta gözyaşlarını sakladı.

İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı

İkinci bölümünde ise Hülya Avşar ile Mavi Mavi şarkısını seslendiren İbo Show, gözyaşlarına hâkim olamadı. Her cumartesi Star TV ekranlarında yer alan İbo Show, yeni bölümlerinde kimleri konuk edecek merakla bekleniliyor. İlk bölümün ardından milyonları ekranlara kitlemeyi başaran programda yeni bölümleri heyecanla bekleniliyor.

Uzun aradan sonra Star TV ekranlarına dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show ile tüm ülkenin karşısına geçti. Duygu dolu anların yaşandığı ikinci bölümde Hülya Avşar ile yaptığı düet ekranlara gelirken İbrahim Tatlıses’in düşündürücü ve geriye döndüğü o sahne dikkatlerden kaçmadı. İbo Show, 9 yıl aradan sonra tekrardan ekranlarda.

Birçok ünlüyü eski günlerdeki gibi bir araya getiren İbo Show, canlı yayında misafirlerini ağırladı. Aralarında ünlü oyuncuların da yer aldığı bu konuklar Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat gibi ünlü isimler sahnedeydi. 1993 yılında programa başlayan İbrahim Tatlıses, yeniden ekranlara gelerek 2. Bölümü geride bıraktı.

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İbo Show programının ilk bölümünde, Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki yer almıştı. İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırıya uğramadan önceki son konuklarıydı. Eskiye yolculuk olarak ekranlara gelen program büyük ilgi gördü. Uzun aradan sonra ekranlara gelerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

Tüm ülkenin keyifle izlediği İbo Show, ne zaman başlayacak diye merak ediliyordu. Ekranlara ilk bölümü ile gelmesinin ardından duygu dolu anlar yaşandı. Milyonların izlediği program İbo Show, bunca saldırılara rağmen tekrardan ekran başına geçmenin sevincini yaşıyor. İlk bölümünde Sibel Can’ın sahneye çıkması tüm izleyenlere şoke etkisi yarattı.