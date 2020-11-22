Altın mı Yoksa Dolar mı? Hangi Yatırım Daha Mantıklı? Zaman Kaybetmeyin, Paranızı Anında Katlayın! İşte Detaylar…

Altın fiyatlarında yaşanan düşmeler yatırımcıların kafasını karıştırdı. Piyasada olan bu hareketlilik milyonlarca vatandaşın aklında soru işaretlerine neden oldu. Altına olan ilgi ne kadar yüksek olsa da çoğu kişi mantıklı bir yatırım yapmak istiyor. İşte haberin tüm detayları…

Birçok kişinin doğru yatırım yapmak istemesi gündeme geldi. Doğru yatırım ile ilgili araştırmalar gün geçtikçe artarken vatandaşların ileriki zamanda kendilerine kazanç sağlayan yatırımlar yapmak istiyor. Bu yatırımlar için doğru kararlar vermek istiyorlar. Piyasalarda yaşanan hareketlilik dolar ve altında düşüşlere sebep oldu. Bu yüzden yatırım yapmak isteyen binlerce kişi dolar ve altın arasında kaldı.

Yaşanan düşüş son ayların en dip seviyesi olarak açıklandı. Bir anda zirve yapan altın durmayacak gibi görünüyordu. Fakat 900 seviyeleri gören çeyrek altın 750 liraya kadar düştü. Doların da son aylara göre düşmesi yatırımcıların kafasında soru işaretlerine sebep oldu. Altın ve doların arasında kalan binlerce kişi neye yatırım yapacağı konusunda kararsız.

Çareyi araştırmalarda bulan çoğu kişi doğru yatırımın neye yapılacağına dair grafikleri araştırmaya başladı. Bazı uzmanların altın fiyatları tekrardan yükselişe geçeceğini öngörüyor. Bazıları ise devletin dolar borçlanmalarını öne sürerek dolar tekrardan yükseliş yapacağı tahminlerinde bulunuyor. Yapılan bu tahminler net bir doğruluk içermese de vatandaşların akıllarında soru işaretleri var.

Pandemi süreci içerisinde dövizde olan değişimler herkesi şaşkına çevirmişti. Bazı yatırımcılar doların artık artmayacağı tahminlerde bulunuyor. ABD seçimlerinden sonra dolarda yaşanan düşme devam edecek öngörüleri yapılıyor. Koronavirüs salgınında ikinci bir dalgada tekrar zirve seviyelerini görecek tahminleri de yapılıyor.

Altın yatırımcıları da uzun vadeli yatırımın en iyisi olduğunu dile getiriyor. Uzun vadeli yatırımda kazancın her zaman olabileceğine yönelik iddialar ortaya atılıyor. Altın için kısa vadede kar elde etmek mümkün değil. Bu nedenle uzmanlar altın yatırımında orta veya uzun vadeli yatırımların kazanç elde ettiğini ifade ediyor.

Son dönemlerde altın ve dolardaki düşmeler gündeme geldi. Yaşanan bu düşüşler yatırımcıları harekete geçirdi. Ancak dolar ve altın alacak kişiler hangisinin daha karlı olacağını düşünmeye başladı. Yaşanan düşmelerden sonra biraz daha bekleyen yatırımcılar akıllarındaki soru işaretleri nedeni ile altın ve dolar alma konusunda çekingenler.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Bilindiği üzere diğer döviz kurlarında yer alan para birimleri yerine altın geçmişten günümüze her daim en güvenilir liman olarak nitelendirilerek en sağlam yatırım araçlarından biri haline gelmiştir. Bu sebeple de milyonlarca vatandaşımız, birikimlerini altın üzerinden değerlendirmeye aldığı için bu alanda altın fiyatlarını yakından takip etme ihtiyacı doğmaktadır.

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Ekonomi Haberleri Dolar Euro Altın

Dolar, Euro ve altın kurları, ekonominin şekillenmesini sağlayan en büyük etkendir. 2019 yılını geçtiğimiz 2018 yılıyla kıyaslamak gerekirse, doların popülaritesinin yavaş yavaş kaybolduğu gözlemlenebilmektedir. 2019 yılında 7 lirayı bulan dolar kuru, 2020 ve 2021 yılında yüksek trendde seyretmeye devam edecek.

2020 yılında hangi kura yatırım yapmak gerekir diye merak ede kişilere uzmanların tavsiyesi, dolar ve altın yönünde olmaktadır. 2020 yılı, tam anlamıyla altın ve dolar yılı olarak değerlendirilmektedir. 2021 yılına kadar etkisini devam ettirecek olan bu dönem, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olacaktır. Bu sebeple dolar ya da Euro yatırımı yerine, altın ve gümüş yatırımına yönelmek daha karlı olacaktır.

Geleceğin Yatırım Trendi Altın Mı Olacak?

Altın ve platinyum kullanımı, geleceğin doları yani para birimi haline gelecektir. Dünya genelinde ülkelerin ve yatırımcıların ortak fikri, tek elden bir para türünün nakit akışını etkilemesinin etik olmadığı yönündedir. 1946 yılından sonra dünya genelindeki ortak para birimi dolar olarak belirlenmiştir. Ancak büyük ülkeler ve şirketler bu alışkanlığın değişmesi gerektiğine inanmaktadır. Büyük şirketler ve ülkelerarası yapılacak alışverişler için kullanılacak ödenek, dolar olmaktan çıkmakta ve altın ile platinyum yani gümüşe dönmektedir.

Ekonomi Haberleri Altın Fiyatları

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