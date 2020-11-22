Acun Ilıcalı'da Proje Bitmiyor! Bir Yeni Program Daha, Ortalık Çok Karışacak! Jüriler Belli Oldu, Bu İsimlerle Neler Olacak Neler… İşte tüm detaylar!

Türkiye Rapçisini Arıyor isimli yeni yarışma programı, heyecanla TV8 ekranlarına gelmesi bekleniliyor. Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV8, yayınlayacağı yeni program yakın zamanda başlayacak. Birçok yarışma programları ile ekrana gelen Acun Ilıcalı, bu kez rap müziğini içerisinde barındıracak yeni yarışmaya adım attı. İşte haberin tüm detayları…

Son zamanlarda popüler bir hale gelen rap müziği, ülke genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmada yer alacak jüri üyeleri ise Türkiye’nin en iyi rapçileri adı altına toplanıyor. Bu isimler Ceza, Sagopa Kajmer ve kolera gibi popüler isimlerin olacağı belirtiliyor. Rap müziğin ön plana çıkmasını sağlayan isimlerden bir tanesi de Ezhel oldu. Çok sayıda hayrana kısa sürede ulaşmayı başaran Ezhel, protest müzikleri ile gündemden hiç düşmedi.

TV8 ekranlarının yeni yarışması Türkiye Rapçisini Arıyor isimli programında yer alması düşünülen bir diğer isim de Ezhel oldu. Uzun zamandır rap müziği yapan Ceza ve Sagopa Kajmer, Acun Ilıcalı’nın aklındaydı. Jüri olarak iki isimden yana olan Acun Ilıcalı, üçüncü jüriye halen karar veremedi. Ezhel’in jürilik teklifini kabul etmemesinden çekiniliyor.

Yakın zamanda ekranlara gelecek yeni dizi büyük merakla beklenilmeye devam edilirken henüz yarışma hakkında bilgi paylaşılmadı. Acun Ilıcalı tarafından yarışma konusu ve format belirlenmesi bekleniyor. Gözler yapılacak açıklamaya çevrilirken şu an sadece yarışma kayıtlarının başladığı açıklamaları yapıldı.

Rap müziğin efsane isimlerinden olan Ceza’nın gerçek ismi Bilgin Özçalkan’dır. 1977 İstanbul doğumlu olan Ceza, rap müziğine olan ilgisi çok küçük yaşta başladı. Daha ilkokul yaşlarında rap müziğine olan ilgisi hayatının bir parçası olmuştu. Pek çok karşılıklı atışmalarda arkadaşlarının Ceza vermeye mi geldin sözlerinden Ceza takma adını aldı.

Okul hayatını bitirdikten sonra elektrik teknisyeni olarak iş hayatına atıldı. Rap müziği asla bırakamaya Ceza, iş hayatının rap müziğine engel olduğunu anladıktan sonra iş hayatına son verdi. Bir diğer rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer gerçek adı ile Yunus Özyavuz, 1978 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra rap müziğine olan ilgisi giderek arttı.

Lise eğitiminden sonra Samsun’da özel bir radyoda Disck Jockey olarak işe başladı. Eğitim hayatını bitirmek için İstanbul’a gelerek Edebiyat bölümünden mezun oldu. 1999 yılında bir rap grubu kurarak Silahsız kuvvetler adını aldı. Daha sonra Sagopa Kajmer olarak değiştirdi. Daha sonra kendi müzik şirketini kurarak albümlerine devam etti.