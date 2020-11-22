Demet Özdemir Öyle Bir Video Paylaştı ki, Instagram Çalkalandı! Kıvrak Figürleri Bugünün En Çok Konuşulan Konusuydu… “Helal Olsun”

Sosyal medyada takipçilerine paylaştığı görüntüler kısa zamanda gündem haline geldi. Demet Özdemir’in dans şovu izleyenleri şoke etti. Yapılan yorumlarda çok başarılı bir dans olduğu dile getirildi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yer alana Demet Özdemir, içindeki dans sevgisini tüm hayranlarına sergiledi.

Oyunculuk kariyerine devam ederken bir yandan da dansa olan ilgisi dikkatleri üzerine çekti. Paylaştığı dans videosuyla görenlerin şaşkına çeviren Demet Özdemir, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Etkileyici dans yeteneğinin bu güne kadar neden bilmediklerini dile getiren takipçiler, videoyu izlerken gözlerine inanamadıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabında 55 milyon takipçisi olan Maluma, Demet Özdemir’in dans ettiği videoyu paylaşınca sosyal medya sallandı. Beğenilerin ardı arkası kesilmedi. Kolombiyalı şarkıcı Maluma, Demet Özdemir’in kendi şarkısı ile dans ettiği videosunu kendi hesabında paylaşınca yer yerinden oynadı.

Başarılı Şarkıcının milyonlarca takipçisi olmasından dolayı paylaştığı video kısa zamanda gündeme gelmeye damga vurdu. Demet Özdemir ile ilgili yapılan bu paylaşım kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Dansa olan ilgisi şimdiye kadar bilinmeyen Demet Özdemir, takipçilerinden şaşkın yorumlar aldı.

Kimisi ilk defa dans ettiğini gördüğünü söylerken kimisi ise yaptığı bel hareketinin çok zor olduğunu uzun zamandır uğraşmak gerektiğini söyledi. Sanki uzun zamandır dans eğitimi almış gibi dans eden Demet Özdemir, Maluma’nın şarkısı eşliğinde çok profesyonel dans etmesi sosyal medyada gündem haline geldi.

Maluma’nın kendi şarkısı ile dans eden Özdemir’i sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni toplarken Demet Özdemir’in hayranları bu durum karşısında şaşkına döndü. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oyunculuk kariyerine devam eden Özdemir’in dansa olan ilgisi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenildi.