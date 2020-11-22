Savaşçı Dizisinden Ayrılmış, Yasak Elma’ya Geçmişti! Berk Oktay Öyle İtiraflar Yaptı ki, Tüm Türkiye Bu İtirafı Konuşuyor! “Neler Olmuş Neler?”

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı, uzun zamandır izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. Dizide yer alan Berk Oktay’ın ayrılmasından sonra sosyal medyada gündem haberler ortaya çıktı. Medyada dizi hakkında sorulan sorulara beklenen cevapları vermeyen Berk Oktay, birçok kişiyi şoke etti. İşte haberin tüm detayları…

Savaşçı dizisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından hayranları ile paylaşan Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçtiğini takipçilerine paylaştı. Savaşçı dizisinden sonra Yasak Elma’ya geçen Berk Oktay, yapılan transferleri doğruladı. Yüzbaşı Kağan Bozok ile ekranlara gelen sevilen oyuncu, adeta adını terörist dağlarına yazdırmayı başardı. Rolü ile büyük ilgi çeken Kağan Bozok, Yasak Elma dizisine transfer olduğunu medyadan açıkladı.

Yüzbaşı olarak alışılan oyuncu yaptığı veda konuşmasından sonra takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Savaşçı dizisinden ayrıldığını takipçileri ile paylaşarak Yasak Elma dizisinde yer alacağını açıkladı. Yasak Elma’nın resmi sosyal medya hesabından da bu transfer doğrulandı. Dizi ile anlaşmaların yapıldığı doğrulandı.

Yasak Elma dizisinde yeni bir dönem başlarken Kağan Bozok’ta diziye dâhil edildi. Çağatay karakteri olarak ekranlara gelecek. Sosyal medyada yaptığı konuşmada su sözlere yer verdi; tüm takipçilerime selamlar. Savaşçı dizisinde bir rolden ziyade üstümdeki formanın hakkı için ekranlara geldim. Diğer oynadığım dizilerden daha dikkatli anlayışım vardı. Rolümün hakkını verdiğimi düşünüyorum ve diziden ayrılma kararımı açıklıyorum. İfadelerine yer vermişti.

Yaptığı konuşmadan sonra takipçilerini üzmüştü. Artık Savaşçı dizisinde yer almayacağını açıkladıktan sonra başka bir dizide yer alacağı haberleri gündem oldu. Yasak Elma ile el sıkışan Kağan Bozok, artık Çağatay olarak ekranlara gelecek. Sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında üzerindeki formaya minnettar olduğunu açıkladı.

Ne kadar dizi yapımı olsa da büyük özveri ile o formayı üstünde taşımaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Sevenlerini duygulandıran bu konuşmada yeni dizide yeni rolü ile ekranlara gelecek. Hayranları Kağan Bozok’u yalnız bırakmayacak ve yeni rolünü heyecanla bekleyecekler. Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisine geçen ünü oyuncu, sosyal medyada dizi çekimlerine başladığı yorumları da yapılıyor.

Savaşçı dizisinden ayrılarak Yasak Elma dizisine transfer olan Kağan Bozok, yeni rolü ile sevenlerin karşısına geçecek. Yasak Elma dizisinin yaptığı değişimler diziyi nasıl değiştirecek merak ediliyor. Yeni oyuncular ile yeni bölümleri ekranlara gelmesi merakla bekleniliyor. Yasak Elma 75. Bölümü ile 7 Eylül pazartesi akşamı ekranlara gelecek.