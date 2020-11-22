Kırmızı Oda Dizisinde İzleyenler Sonunda İsyan Etti! Bu Sahne İzleyeni de İzlemeyeni de Çok Kötü Etkiledi…

Çocukluk dönemlerinde babası tarafından zorla evlendirilen Selvi, gözyaşları içerisinde hayat hikâyesini anlattı. Babası tarafından henüz 15 yaşında iken kendinden yaşça büyük bir adam ile evlendirilmesi adeta kan dondurdu. Doktor Hanım’ın karşısına geçerek uzun zamandır çektiği acılardan bir tanesini anlatmaya başladı.

Evlendirildiği adam tarafından ev hapsine hükmedilen Selvi, hayatı boyunca dört duvar arasında kalmanın ne olduğunu anlatır. Gördüğü şiddet karşısında daha fazla dayanamayıp birçok kez kaçmaya çalışsa da bu hayat onun kaderi olmuştur artır. Akıllara durgunluk getiren yaşam hikâyesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, her yeni bölümde izleyenleri şaşkına çevirmeyi başarıyor. Reytinglerde ilk sıraya yerleşen Kırmızı Oda dizisi, usta oyuncu kadrosu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde Semra Keçik’in hayat verdiği Selvi karakteri izleyenlerini gözyaşları içerisinde bırakmıştı.

Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... >>> KİMDİR?

Babası tarafından küçük yaşta evlendirilen Selvi, kendinden yaşça büyük bir adamın ellerine hapsedilir. Acımasız babasının bu davranışı sosyal medyada büyük tepkiler almasına yol açtı. Kendi isteği dışında evlendirilmeye zorlandıktan sonra henüz 15 yaşında başka bir eve yabancı olarak gider. Bir yandan şiddet gören bir yandan da psikolojik baskılara maruz kalan Selvi, acıklı hikâyesini paylaşır.

Eve gelen misafirlere gösterilmeyen Selvi, kocası tarafından odaya kapatılarak çıkmaması için şiddet uygular. Bu görüntülerden sonra dizi sevenlerin verdiği tepkiler sosyal medyada gündem haline geldi. Uzun yıllar boyunca dört duvar arasına hapsedilen Selvi’nin yaşam hikâyesi sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Kırmızı Oda dizisinin geçmişi ile gündeme gelen oyuncusu Selvi, uzun zamandır söylemediği hayat hikâyesini son bölümde Doktor Hanım’a anlatınca duygu dolu anlar yaşandı. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Çocuk gelin olarak ekranlara gelen Selvi’nin hayat hikayesi son zamanlarda gündem haline geldi.