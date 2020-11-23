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- 23 Kas 2020 - 13:13 G: 23 Kas 2020 - 13:22

Maria ile Mustafa Dizisi Oyuncusu Jessica May'ın Eşi Hüseyin Kara Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Ne?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa’nın başrol oyuncusu Jessica May’in eşi merak konusu oldu. Maria İle Mustafa dizisinde Kolombiyalı bir kadın olan Maria karakterini canlandıran ve izleyicinin beğenisini kazanan Jessica May hakkında birçok detay merak ediliyor. Sevilen oyuncunun evli olduğunu öğrenen takipçileri ise eşinin kim olduğunu merak etmeye başladı.

Elif Duman
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Maria ile Mustafa Dizisi Oyuncusu Jessica May'ın Eşi Hüseyin Kara Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Ne? 2018 yılından beri Jessica May ile evli olan Hüseyin Kara son günlerde arama motorlarında ne çok rağbet gören isim olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Jessica May ile 2 yıldır evli olan Hüseyin Kara’nın nereli olduğu ve ne iş yaptığı gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Jessica May hayranları ikilinin nasıl tanıştığı gibi ayrıntıları da merak ediliyor. Son günlerin en çok merak edilen ismi Hüseyin Kara ile ilgili detaylar haberimizde.

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23 Kas 2020 - 13:13 - Biyografi

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