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- 23 Kas 2020 - 13:55 G: 23 Kas 2020 - 14:07

Berk Oktay Yaktı Kavurdu! Yasak Elma Dizisine Katıldı, Milyonlar O Paylaşımla Şok Geçirdi! “Sen Neymişsin Çağatay!”

Fox Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisine katılan Berk Oktay, Savaşçı dizisinden ayrılması ile Türkiye gündeminde büyük bir bomba patlatmıştı. Savaşçı dizisinin sevenleri ise dizinin Berk Oktay olmadan nasıl devam edeceğini düşünürken Berk Oktay kullandığı sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenlerin ağzı açık kaldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Berk Oktay Yaktı Kavurdu! Yasak Elma Dizisine Katıldı, Milyonlar O Paylaşımla Şok Geçirdi! “Sen Neymişsin Çağatay!” Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat verecek olan Berk Oktay, sevenlerine resmen yeni imajı ve yeni karakteri ile sürpriz yaptı. Sevenleri o fotoğrafı görünce şok geçirdi. Binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşım sosyal medyayı salladı. Dizinin 86. Bölümünde sevenlerine ‘Merhaba’ diyecek olan Berk Oktay’ın iyi bir karaktere mi yoksa kötü bir karaktere mi hayat vereceği henüz belli değil. Fakat Savaşçı dizisinde kahraman tavırlar sergilen Berk Oktay’a hem kötü karakter hem de iyi karakter oynamak çok yakışıyor.

Talat Bulut’un diziden ayrılmasıyla dizide büyük bir sarsıntı yaşanacağı düşünülmüştü fakat diziye katılan isimler bu sarsıntıyı durduracak gibi gözüküyor. Milyonların merakla beklediği yeni bölümde ise neler yaşanacak merak konusu oluyor. Entrikanın ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı dizinin yeni bölümlerinde ipler gerilecek.

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23 Kas 2020 - 13:55 - Dizi Haberleri

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