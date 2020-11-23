Masterchef Yarışmasında Acı Veda! Bir Daha Yarışmada Adı Dahi Anılmayacak! O İsim Hem Yarışmaya Hem de Hayallerine Veda Etti… MasterChef Türkiye programı altında ardı arkası kesilmeyen rekabetler, yarışmacıların 1 hafta daha yarışmada kalmalarını garantilemek için emeklerini ortaya koydukları bir eleme gecesi daha yaşandı. MasterChef Türkiye finale bir adım daha yaklaşıyor. Tabağında birtakım olumsuzluklar bulunan o isim elenerek yarışmaya veda etti.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de elenen o isim ise Ayyüce Kamit oldu. Ayyüce'nin tabağı hakkında değerlendirme yapan jüri üyesi Somer Sivrioğlu, ''Hazırladığın tabağın en büyük sorunlarından bir tanesi pişme durumu. İçinde görünen o siyahlık tamamen pişmediğinden kaynaklı olarak sıvı kalmış. Balığın tadını o sıvı alıp götürmüş. Tabağının en ciddi sorunu çiğ olması değil. Az pişmiş olması. O siyahlık da olunca balığın tadından acı bir tat geliyor. Ya balığın içini temizlerken çıkmadı ya da pişirmede bir sıkıntı meydana geldi. Balığın kanı dediğimiz şey, siyah sıvı olarak balığın içerisindeydi. Bu da Uskumru'nun tadını aşırı derecede bozar.'' sözlerini dile getirdi.



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