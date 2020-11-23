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- 23 Kas 2020 - 15:59 G: 23 Kas 2020 - 16:17

Ankara'da Koronavirüsten Çok Daha Tehlikeli Bir Şey Vardı! O Virüsün Tüm Detayları Belli Oldu!

Tüm dünyada küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, Coronavirüs ailesinden olan ve geçtiğimiz yıllarda salgın haline gelen diğer Bir virüs olan SARS hakkında yapılan araştırmaların artmasına neden oldu. Dünyada insanlar arasında yayılımı gerçekleşen önemli virüslerde olan SARS virüsünün nasıl yayıldığı, belirtileri ve tedavisi insanlar tarafından araştırılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Koronavirüsten Çok Daha Tehlikeli Bir Şey Vardı! O Virüsün Tüm Detayları Belli Oldu! Covid-19 virüsünün yayılmaya devam etmesi ve her geçen gün vaka sayısının artması insanları endişelendirmeye devam ediyor. Covid-19 endişesi taşıyan birçok kişi daha önce dünya üzerinde yayılımı gerçekleşen SARS virüsü hakkında araştırmaya yapmaya başladı. 2002-2003 yıllarında Hong Kong’da ortaya çıkan ve yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsü Covid-19 virüsü ile aynı aileden.

Ağır Akur Solunum Yolu Yetersizliği olarak da bilinen SARS ölümcül bir virüstür. Kuluçka süresi 2 ile 7 gün arasında değişen bu hastalık belirtilerini yaklaşık 10 gün sonra göstermeye başlıyor. Bir dönem dünyayı krize sokan SARS virüsünün belirtileri, tedavisi vb. konular ise insanlar tarafından merak ediliyor.

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23 Kas 2020 - 15:59 Ankara- Sağlık

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