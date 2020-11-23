Ankara'da Koronavirüsten Çok Daha Tehlikeli Bir Şey Vardı! O Virüsün Tüm Detayları Belli Oldu! Covid-19 virüsünün yayılmaya devam etmesi ve her geçen gün vaka sayısının artması insanları endişelendirmeye devam ediyor. Covid-19 endişesi taşıyan birçok kişi daha önce dünya üzerinde yayılımı gerçekleşen SARS virüsü hakkında araştırmaya yapmaya başladı. 2002-2003 yıllarında Hong Kong’da ortaya çıkan ve yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsü Covid-19 virüsü ile aynı aileden.

Ağır Akur Solunum Yolu Yetersizliği olarak da bilinen SARS ölümcül bir virüstür. Kuluçka süresi 2 ile 7 gün arasında değişen bu hastalık belirtilerini yaklaşık 10 gün sonra göstermeye başlıyor. Bir dönem dünyayı krize sokan SARS virüsünün belirtileri, tedavisi vb. konular ise insanlar tarafından merak ediliyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>