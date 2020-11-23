Emeklilere Yüz Yılın En İyi Müjdesi Verildi! Asgari Ücrete Denk Olacak! Sonunda Emeklilerin Cebi Yüklü Miktarda Para Görecek… Emekli vatandaşlar 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan zamları yakından takip ediyor. Emekliler tarafından büyük merak konusu olan bu haber emeklilerin yüzünü güldürdü. Bildiğiniz üzere her sene emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında zam uygulanıyor. Enflasyon oranına bağlı olarak yapılacak maaş zammına tahmini bir miktar belirtildi.

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon oranı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık maaş zammına yönelik tahmini veriler açıklandı. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine % 4,61 oranlarında zam yapılacağı öne sürüldü.



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