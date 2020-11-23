Emeklilere Yüz Yılın En İyi Müjdesi Verildi! Asgari Ücrete Denk Olacak! Sonunda Emeklilerin Cebi Yüklü Miktarda Para Görecek…
2021 yılının yaklaşmasının ardından merak edilen konulardan bir tanesi de emekli maaş zamları oldu. Yayını yapılan bu haber sonrasında tüm emekliler haber başına geçti. Hakem Kurulu kararı doğrultusunda alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında ki enflasyon farkları da yansıtılacak. 2021 yılından beklenilen emekli maaş zammı...
Emeklilere Yüz Yılın En İyi Müjdesi Verildi! Asgari Ücrete Denk Olacak! Sonunda Emeklilerin Cebi Yüklü Miktarda Para Görecek… Emekli vatandaşlar 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan zamları yakından takip ediyor. Emekliler tarafından büyük merak konusu olan bu haber emeklilerin yüzünü güldürdü. Bildiğiniz üzere her sene emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında zam uygulanıyor. Enflasyon oranına bağlı olarak yapılacak maaş zammına tahmini bir miktar belirtildi.
Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon oranı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık maaş zammına yönelik tahmini veriler açıklandı. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine % 4,61 oranlarında zam yapılacağı öne sürüldü.
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23 Kas 2020 - 16:38 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.