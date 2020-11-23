Tüm Araçların Faizleri Çakıldı! Şimdi Araba Almayan Hayatının Hatasını Yapar! Hemen Alın... Koronavirüs salgınının devam etmesi birçok firmayı zarara soktu. Bu firmaların arasında otomobil firmaları da yer alıyordu. İkinci el ve sıfır araçlarda olan fiyat artışı dikkatleri çekmişti. Neredeyse durma noktasına gelen sıfır araç üretimleri beraberinde yeni kampanyalar getirdi. Birçok araç firması tarafından yapılan kampanyalar yeni yıla sıfır araç ile girmek isteyenlerin önünü açtı.

Yapılan indirimlerde farklı markalar tarafından indirim kampanyaları duyuruldu. Bu kampanyalar kapsamında Ford Puma yeni model araç için 120.000 TL, 24 ay yüzde 0,99 faiz oranları ile alıcılarına sunuldu. Bunun yanı sıra Citroen Berlingo modeli için 12 ay yüzde 0 faiz oranı ile 25.000 TL taksit ile alıcılarına sunuldu.



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