Tüm Araçların Faizleri Çakıldı! Şimdi Araba Almayan Hayatının Hatasını Yapar! Hemen Alın...
Yeni yıla sıfır otomobil ile girmek isteyenlere müjdeli haber verildi. Pandemi süreci içerisinde ikinci el ve sıfır araçlarda olan fiyat artışından sonra arabaya olan ilgi düşmüştü. Sıfır araçlarda piyasanın giderek kötüye gitmesinden sonra müşterilerine sunduğu kampanyalar gündem haline geldi. İşte haberin tüm detayları…
Tüm Araçların Faizleri Çakıldı! Şimdi Araba Almayan Hayatının Hatasını Yapar! Hemen Alın... Koronavirüs salgınının devam etmesi birçok firmayı zarara soktu. Bu firmaların arasında otomobil firmaları da yer alıyordu. İkinci el ve sıfır araçlarda olan fiyat artışı dikkatleri çekmişti. Neredeyse durma noktasına gelen sıfır araç üretimleri beraberinde yeni kampanyalar getirdi. Birçok araç firması tarafından yapılan kampanyalar yeni yıla sıfır araç ile girmek isteyenlerin önünü açtı.
Yapılan indirimlerde farklı markalar tarafından indirim kampanyaları duyuruldu. Bu kampanyalar kapsamında Ford Puma yeni model araç için 120.000 TL, 24 ay yüzde 0,99 faiz oranları ile alıcılarına sunuldu. Bunun yanı sıra Citroen Berlingo modeli için 12 ay yüzde 0 faiz oranı ile 25.000 TL taksit ile alıcılarına sunuldu.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
23 Kas 2020 - 16:46 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.