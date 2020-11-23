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- 23 Kas 2020 - 16:54 G: 23 Kas 2020 - 17:04

Müge Anlı'da Zalim Kadın Herkesi Şoka Uğrattı! Tam 14 Tane Çocuğu Olan Adamın Canına Mı Kıydı? Milyonlar Şok İçinde Kaldı…

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te öyle bir olay yaşandı ki, görenler bu esrarengiz olayın perde arkasını merak etti. 4 yıl önce Antalya Kepez'de kaybolan ve 14 çocuğu olan Kerem Durur öldürüldü mü? Müge Anlı'nın programında aranan Kerem Durur 4 yıl önce Antalya Kepez'de kayboldu. Eşinden şüphe edilen Kerem Durur'un kayboluşunun arkasında ki sır ne?

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Müge Anlı'da Zalim Kadın Herkesi Şoka Uğrattı! Tam 14 Tane Çocuğu Olan Adamın Canına Mı Kıydı? Milyonlar Şok İçinde Kaldı… Babasının kaybolmasının ardından Müge Anlı'ya başvuran kızı babasının kaybolmadığını ve eşi Resime Dönmez'in onu öldürdüğünü iddia etti. 19 Ocak’ta Antalya da kaybolan 74 yaşında ve iki evliliği olan Kerem Durur ikinci eşinin yanında yaşıyordu. Alzheimer başlangıcı olan Kerem Durur ailesi tarafından aranmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına çıkan endişe dolu kız babasının 4 yıl önce kaybolduğunu ve bu işin arkasında babasının eşi olan Resime Dönmez'in olduğunu öne sürdü. 14 çocuk babası olan Kerem Durur'un 4 yıldır kayıp olduğu iddia edildi. Antalya Kepez'den kaybolan baba Kerem Durdur, çocuklarından birisinin öz annesi olan Resime Dönmez'den şüphe ettiğini, babasını o kadının öldürdüğünü öne sürdü.

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23 Kas 2020 - 16:54 - Müge Anlı Haberleri

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