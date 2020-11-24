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- 24 Kas 2020 - 11:06 G: 24 Kas 2020 - 11:18

Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek…

Kuruluş Osman dizisine gelecek yeni isimler sosyal medyada gündem oldu. Dünya ünlü isimlerin diziye dâhil edilmesi dizinin seyrini değiştirecek. Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Umut Karadağ, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Kanbolat Görkem Arslan, Erkan Avcı ve Zeynep Tuğçe Bayat diziye dâhil edilmişti. Fakat yeni transferler ile gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek… Dünyaca ünlü isimlerin diziye gelecek olması herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov’un Kuruluş Osman dizisine geleceği büyük ses getirdi. Dizinin yeni bölümünde dâhil olması beklenen şampiyonun hangi rol ile ekranlara gelecek bilinmiyor. Kadrosunda yaptığı değişiklikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kuruluş Osman, kadrosuna yeni transfer edeceği kişi sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz haftalarda dizide aksiyon hız kesmeden devam ediyordu. Merakla beklenen Targun Hatun’un diziye katılması dikkatleri çekmişti. Bala Hatun ne yapacağını bilmezken obaya Targun Hatun’un gelmesi ile birlikte işler değişti. Yeni bölümde gelmesi beklenen ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov, hangi karaktere hayat verecek merak konusu oldu.

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24 Kas 2020 - 11:06 - Dizi Fragmanları

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