Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek… Dünyaca ünlü isimlerin diziye gelecek olması herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov’un Kuruluş Osman dizisine geleceği büyük ses getirdi. Dizinin yeni bölümünde dâhil olması beklenen şampiyonun hangi rol ile ekranlara gelecek bilinmiyor. Kadrosunda yaptığı değişiklikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kuruluş Osman, kadrosuna yeni transfer edeceği kişi sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz haftalarda dizide aksiyon hız kesmeden devam ediyordu. Merakla beklenen Targun Hatun’un diziye katılması dikkatleri çekmişti. Bala Hatun ne yapacağını bilmezken obaya Targun Hatun’un gelmesi ile birlikte işler değişti. Yeni bölümde gelmesi beklenen ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov, hangi karaktere hayat verecek merak konusu oldu.



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