Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek…
Kuruluş Osman dizisine gelecek yeni isimler sosyal medyada gündem oldu. Dünya ünlü isimlerin diziye dâhil edilmesi dizinin seyrini değiştirecek. Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Umut Karadağ, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Kanbolat Görkem Arslan, Erkan Avcı ve Zeynep Tuğçe Bayat diziye dâhil edilmişti. Fakat yeni transferler ile gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin tüm detayları…
Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek… Dünyaca ünlü isimlerin diziye gelecek olması herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov’un Kuruluş Osman dizisine geleceği büyük ses getirdi. Dizinin yeni bölümünde dâhil olması beklenen şampiyonun hangi rol ile ekranlara gelecek bilinmiyor. Kadrosunda yaptığı değişiklikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kuruluş Osman, kadrosuna yeni transfer edeceği kişi sosyal medyada çok konuşuldu.
Geçtiğimiz haftalarda dizide aksiyon hız kesmeden devam ediyordu. Merakla beklenen Targun Hatun’un diziye katılması dikkatleri çekmişti. Bala Hatun ne yapacağını bilmezken obaya Targun Hatun’un gelmesi ile birlikte işler değişti. Yeni bölümde gelmesi beklenen ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov, hangi karaktere hayat verecek merak konusu oldu.
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24 Kas 2020 - 11:06 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.