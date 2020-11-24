Ankara’da Koronavirüs İçin Uyarı Sirenleri Çalmaya Başladı! Sakın Evinizden Bir Adım Bile Atmayın… İşte Tehlikenin Ağzındaki O İlçeler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesapları üzerinden her gün hem uyarılarda bulunuyor hem de günlük vaka sayısını paylaşıyor. Vaka sayısındaki korkunç artış ise milyonları şoka sokmaya neden oluyor. Solunum zorluğuna neden olan Koronavirüs milyonlarca kişinin ölümlerine neden olmaya gün geçtikçe devam ediyor. 3. Dalga korkusu içinde olan Ankara halkına ise evlerinde durmaları için sürekli olarak uyarılar yapılıyor.

Sağlık Bakanı Koca ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Dün yapmış olduğu paylaşımda ise “Sevdiklerimizle aramızsa şimdi mesafe koymazsak ileri dönemlerde bir daha kapanmayacak mesafeler konulabilir. Sevdiklerimiz ve kendimiz için izolasyon sağlamaya devam edelim. Koronavirüsün 3 kuralı olan ‘Maske, Mesafe ve Temizlik’ uymalıyız. Bunu hem sevdiklerimizi için hem de ülkemize karşı sorumluluğumuz için yapmalıyız. Bu kurallara uymak sağlığımız ve sosyal güvencemiz için en gerekli koşullardan biridir.” Sözlerini dile getirdi.



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