Ankara’da Koronavirüs İçin Uyarı Sirenleri Çalmaya Başladı! Sakın Evinizden Bir Adım Bile Atmayın… İşte Tehlikenin Ağzındaki O İlçeler…
Artan vaka sayılarının ardından gelen tedbirler hareketliliği azaltmak hatta yok etmek için uygulanmaya geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlamıştı. Tedbirlere uymayan 798 kişiye ise toplamda 2.059.414 lira para cezası kesildi. Fakat yine de birçok bilinçsiz insan yasakları delerek dışarda dolaşmaya devam ediyor. Dışarda dolaşan insan sayısı artıkça hasta olan insan sayısı da aynı oranda artış gösteriyor. Ankara ilindeki tehlikeli ilçelere ise kimse girmek istemiyor.
Ankara’da Koronavirüs İçin Uyarı Sirenleri Çalmaya Başladı! Sakın Evinizden Bir Adım Bile Atmayın… İşte Tehlikenin Ağzındaki O İlçeler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesapları üzerinden her gün hem uyarılarda bulunuyor hem de günlük vaka sayısını paylaşıyor. Vaka sayısındaki korkunç artış ise milyonları şoka sokmaya neden oluyor. Solunum zorluğuna neden olan Koronavirüs milyonlarca kişinin ölümlerine neden olmaya gün geçtikçe devam ediyor. 3. Dalga korkusu içinde olan Ankara halkına ise evlerinde durmaları için sürekli olarak uyarılar yapılıyor.
Sağlık Bakanı Koca ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Dün yapmış olduğu paylaşımda ise “Sevdiklerimizle aramızsa şimdi mesafe koymazsak ileri dönemlerde bir daha kapanmayacak mesafeler konulabilir. Sevdiklerimiz ve kendimiz için izolasyon sağlamaya devam edelim. Koronavirüsün 3 kuralı olan ‘Maske, Mesafe ve Temizlik’ uymalıyız. Bunu hem sevdiklerimizi için hem de ülkemize karşı sorumluluğumuz için yapmalıyız. Bu kurallara uymak sağlığımız ve sosyal güvencemiz için en gerekli koşullardan biridir.” Sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.