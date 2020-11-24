Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Aşısının Müjdesini Verdi! Koronavirüs Aşısının Çıkmasına Ramak Kaldı! “Başka Çaremiz Yok!”
Koronavirüsün ortaya çıkması hem ülkemizi hem de dünya genelini oldukça zor bir sürecin içerisine sürükledi. Her gün vaka sayılarının artmasıyla birlikte tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntıkların yanı sıra her alanda büyük etkiler yaratan Koronavirüs için aşı çalışmaları sürdürülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı aşı çalışmaları olumlu yönde sonuçlandığı takdirde Koronavirüs'ün sona ereceği düşünülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Aşısının Müjdesini Verdi! Koronavirüs Aşısının Çıkmasına Ramak Kaldı! “Başka Çaremiz Yok!” Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı aşı çalışmaları ile Koronovirüs sürecinin sona ereceğine olan inancı arttırdı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs kapsamında geliştirilen aşılardan elde ettikleri veriler doğrultusunda pandemi sürecinde sona yaklaşıldığını belirtti. Yapılan bu çalışmalar sayesinde koronavirüs için bir aşı elde edilecek ve tüm dünya bu aşı sayesinde pandemi sürecine son verecek.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, ''Aşıların test aşamasında ki verileri olumlu yönde ilerleme kaydediyor. Bu uzun ve can sıkıcı sürecin sonunda parlak bir ışık var.'' sözlerini dile getirerek aşı haberini bekleyen tüm insanlra müjde verdi. Henüz net veriler elde edilemese de aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor.
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24 Kas 2020 - 15:41 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.