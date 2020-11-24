Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Aşısının Müjdesini Verdi! Koronavirüs Aşısının Çıkmasına Ramak Kaldı! “Başka Çaremiz Yok!” Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı aşı çalışmaları ile Koronovirüs sürecinin sona ereceğine olan inancı arttırdı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs kapsamında geliştirilen aşılardan elde ettikleri veriler doğrultusunda pandemi sürecinde sona yaklaşıldığını belirtti. Yapılan bu çalışmalar sayesinde koronavirüs için bir aşı elde edilecek ve tüm dünya bu aşı sayesinde pandemi sürecine son verecek.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, ''Aşıların test aşamasında ki verileri olumlu yönde ilerleme kaydediyor. Bu uzun ve can sıkıcı sürecin sonunda parlak bir ışık var.'' sözlerini dile getirerek aşı haberini bekleyen tüm insanlra müjde verdi. Henüz net veriler elde edilemese de aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor.



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