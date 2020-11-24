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- 24 Kas 2020 - 15:51 G: 24 Kas 2020 - 16:12

Sefirin Kızı Dizisinden O İsim Ayrılacak Mı? Yerde Kanlar İçinde Kalmıştı! Milyonlarca Kişi Şok Geçirdi!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, 29. Bölümü ile hayranlarının karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Menekşe’yi kanlar içerisinde gören Sancar, donup kaldı. Son bölümde yaşanan olaylar izleyenleri şoke etse de yeni bölümde Menekşe’ye ne olacak soruları sorulmaya başlandı. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sefirin Kızı Dizisinden O İsim Ayrılacak Mı? Yerde Kanlar İçinde Kalmıştı! Milyonlarca Kişi Şok Geçirdi! Dizinin 29. Bölümü ekranlara gelirken izleyenlerin kanını donduran sahneler yer aldı. Sefirin Kızı son bölümde Menekşe’nin Loki tarafından bıçaklanmasına şahit olan Sancar, adeta ağzı açık bir şekilde kanlar içerisinde yatan Menekşe’yi izledi. 30 Kasım ekranlara gelecek yeni bölümde nelerin olacağı büyük merak konusu oldu.

Halise sonunda Nare’yi isteme kararı verir ve geleneklerini yerine getirmek için harekete geçer. Tüm herkes bir araya gelerek usulüne göre istemeye gideceklerdir. Akıllarda tek bir soru, Nare’yi kimden isteyecekler olur. Menekşe’nin bu duruma engel olmak için üfürükçüye gider ve yardım ister. Sancar ve Nare’nin evlenmesini engellemek için yaptırdığı büyüler onun başına bela olur.

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24 Kas 2020 - 15:51 - Dizi Haberleri

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