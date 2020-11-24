Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı!
MasterChef'in sevilen Şefi Somer Sivrioğlu'ndan öyle bir paylaşım geldi ki görenler neye uğradığını şaşırdı. Yaptığı bu paylaşımla milyonların tepksini toplayan Somer Sivrioğlu, tepkilerin ardından sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada sert tepkiler veren Somer Sivrioğlu, yapılan eleştiriler karşısında oldukça sinirlendi.
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü Şef Somer Sivrioğlu takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan eleştiriler karşısında sakinliğini koruyamayan Somer Şef, yorumların ardından bir paylaşımda bulunarak insanların neyi örnek alması gerektiğine vurgu yaptı. Yaptığı bira reklamı paylaşımı yüzünden linç yiyen Somer Sivrioğlu duygularına hakim olamadı.
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabında yaptığı içki reklamı paylaşımının ardından tüm gözleri üzerine çekti. Yaptığı paylaşımı gören takipçileri bu paylaşım karşısında tepkisiz kalmadı. Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı gönderisinin altına binlerce yorum atan takipçileri tepkilerini ortaya koyarak yaptığının örnek bir davranış olmadığını öne sürdü. Davranışı konusunda linç yiyen Somer Sivrioğlu yeniden bir açıklama yaparak örnek alınması gereken asıl konunun altını çizdi.
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24 Kas 2020 - 16:03 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.