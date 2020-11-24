Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü Şef Somer Sivrioğlu takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan eleştiriler karşısında sakinliğini koruyamayan Somer Şef, yorumların ardından bir paylaşımda bulunarak insanların neyi örnek alması gerektiğine vurgu yaptı. Yaptığı bira reklamı paylaşımı yüzünden linç yiyen Somer Sivrioğlu duygularına hakim olamadı.

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabında yaptığı içki reklamı paylaşımının ardından tüm gözleri üzerine çekti. Yaptığı paylaşımı gören takipçileri bu paylaşım karşısında tepkisiz kalmadı. Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı gönderisinin altına binlerce yorum atan takipçileri tepkilerini ortaya koyarak yaptığının örnek bir davranış olmadığını öne sürdü. Davranışı konusunda linç yiyen Somer Sivrioğlu yeniden bir açıklama yaparak örnek alınması gereken asıl konunun altını çizdi.



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