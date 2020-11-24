Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı!
Covid-19 aşısı ile ilgili açıklanan olumlu haberlerden sonra aşı tartışmaları hız kazandı. Bir süredir sağlık çalışanları üzerinde uygulanan Çin aşısı ile ilgili vatandaşlar birçok tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgınına yönelik aşıların geliştirilmesi olumlu bir gelişme olmakla beraber aşı ile ilgili kafa karışıkları da söz konusu olmaya devam ediyor.
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı! 2019 yılının sonundan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Tüm dünyada eş zamanlı yapılan aşı çalışmalarında son aşamaya gelindi.
Türkiye’de sağlık çalışanlarına bir süredir uygulanan Çin aşısının vatandaşlar üzerinde de denenme kararı kısa süre önce alınmıştı. Bu karar ile birlikte vatandaşların aşı konusunda tedirginlikleri oluşmaya başladı. Konu ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.