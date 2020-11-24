Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı! 2019 yılının sonundan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Tüm dünyada eş zamanlı yapılan aşı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Türkiye’de sağlık çalışanlarına bir süredir uygulanan Çin aşısının vatandaşlar üzerinde de denenme kararı kısa süre önce alınmıştı. Bu karar ile birlikte vatandaşların aşı konusunda tedirginlikleri oluşmaya başladı. Konu ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklama yaptı.



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