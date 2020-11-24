Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Kas 2020 - 16:28 G: 24 Kas 2020 - 16:40

Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor!

Haftanın her günü televizyondaki tüm yapıların mücadele etmeye devam ediyor. Reytinglerde üst sıralarda yer almak için kıyasıya mücadele eden yapımların reytingleri ertesi gün erken saatlerde açıklanıyor. Televizyonda birçok iddialı yapımın aynı anda ekrana geldiği pazartesi günü reytingleri ise merakla bekleniyor. 23 Kasım Pazartesi günü akşam kuşağında ekrana gelen yapımların reyting sıralaması da belli oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor! Televizyon dünyasında birçok yapımının kaderi reytinglere göre belli oluyor. Haftanın her günü ekrana gelen dizi ve programlar kendi gün ve saatlerindeki yapımlarla mücadele içine giriyor. Reytinglerle en çok izlenen ve sevilen yapımlar ortaya çıkarken, ekran hayatında başarılı olamayan projelerde açığa çıkıyor. Birçok dizinin ekran hayatının devamlılığını belirleyen reyting sonuçları ise merakla bekleniyor.

Yapım şirketlerinin yanı sıra izleyicilerde severek izledikleri yapımların reyting oranlarını merak ediyor. Reyting kapışmasında haftanın en çok merak edilen günlerinden biri de pazartesi olmaya devam ediyor. Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasal Elma gibi birçok iddialı yapımın ekrana geldiği pazartesi gününün birincisi merakla bekleniyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

24 Kas 2020 - 16:28 - Dizi Haberleri

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı! mask
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı!
MasterChef Junior 2020 Türkiye Ne Zaman Başlayacak? MasterChef Junior Yaş Sınırı Nedir? mask
MasterChef Junior 2020 Türkiye Ne Zaman Başlayacak? MasterChef Junior Yaş Sınırı Nedir?
MasterChef Tek Parça 23 Kasım 2020 TV8 106 Bölüm İzle! MasterChef düelloyu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef kazanan takım ve kurulan yeni takımlar mask
MasterChef Tek Parça 23 Kasım 2020 TV8 106 Bölüm İzle! MasterChef düelloyu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef kazanan takım ve kurulan yeni takımlar
Masterchef’in Gözde İki İsmi Aşk Mı Yaşıyor? Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bu Doğruysa Yer Yerinden Oynar!” mask
Masterchef’in Gözde İki İsmi Aşk Mı Yaşıyor? Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bu Doğruysa Yer Yerinden Oynar!”
MasterChef Tek Parça 24 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle!  MasterChef Türkiye 107. Bölüm Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 24 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle!  MasterChef Türkiye 107. Bölüm Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?
Masterchef Yarışmasında Acı Veda! Bir Daha Yarışmada Adı Dahi Anılmayacak! O İsim Hem Yarışmaya Hem de Hayallerine Veda Etti… mask
Masterchef Yarışmasında Acı Veda! Bir Daha Yarışmada Adı Dahi Anılmayacak! O İsim Hem Yarışmaya Hem de Hayallerine Veda Etti…
Masterchef Somer Şef Jürilikten Ayrılacak mı? Uğur’un Ardından Sosyal Medya Hesapları Didik Didik Araştırıldı, Somer Şef İpin Ucunda! Acun Ilıcalı Ne Karar Verecek? mask
Masterchef Somer Şef Jürilikten Ayrılacak mı? Uğur’un Ardından Sosyal Medya Hesapları Didik Didik Araştırıldı, Somer Şef İpin Ucunda! Acun Ilıcalı Ne Karar Verecek?
Masterchef Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! Milyonlar Ağladı… Stüdyoda Gözyaşları Sel Olurken; O Yarışmacının Hayat Hikayesi Yürek Parçaladı! Meğer Neler Yaşamış… mask
Masterchef Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! Milyonlar Ağladı… Stüdyoda Gözyaşları Sel Olurken; O Yarışmacının Hayat Hikayesi Yürek Parçaladı! Meğer Neler Yaşamış…
Masterchef Somer Şef, Esra’ya Öyle Sözler Söyledi ki, Herkes Dondu Kaldı! Somer Şef’den Hiç Beklenmiyordu, Meğer Aile Olarak Görüyormuş! “Kuzum...” mask
Masterchef Somer Şef, Esra’ya Öyle Sözler Söyledi ki, Herkes Dondu Kaldı! Somer Şef’den Hiç Beklenmiyordu, Meğer Aile Olarak Görüyormuş! “Kuzum...”
Masterchef 2020 Final Yapıyor! Masterchef 2020 Finalinin Ne Zaman, Nerede Yapılacağı Belli Oldu! Herkes Şaştı Kaldı; İşte O Tarih... mask
Masterchef 2020 Final Yapıyor! Masterchef 2020 Finalinin Ne Zaman, Nerede Yapılacağı Belli Oldu! Herkes Şaştı Kaldı; İşte O Tarih...
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sefirin Kızı Dizisinden O İsim Ayrılacak Mı? Yerde Kanlar İçinde Kalmıştı! Milyonlarca Kişi Şok Geçirdi! mask
Sefirin Kızı Dizisinden O İsim Ayrılacak Mı? Yerde Kanlar İçinde Kalmıştı! Milyonlarca Kişi Şok Geçirdi!
Sefirin Kızı Dizisi Yayından Mı Kaldırılıyor? Reytingleri Çakıldı! Ekranlara Veda Edebilir! mask
Sefirin Kızı Dizisi Yayından Mı Kaldırılıyor? Reytingleri Çakıldı! Ekranlara Veda Edebilir!
Bir Annenin Günahı Konusu Nedir? - Hangi Diziden Uyarlanmıştır? mask
Bir Annenin Günahı Konusu Nedir? - Hangi Diziden Uyarlanmıştır?
Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek… mask
Kuruluş Osman Dizisinin Kaderi O İsimle Yeniden Yazılacak! Deprem Etkisi Yaratacak O İsim Geliyor! Milyonlarca Kişi Şok Geçirecek…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm Full İzle! 24 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm Full İzle! 24 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Dizisi 11. Bölüm Full İzle TRT1! 24 Kasım Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı Dizisi 11. Bölüm Full İzle TRT1! 24 Kasım Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baraj Dizisi 15. Bölüm Full İzle FOX TV! 24 Kasım Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 15. Bölüm Full İzle FOX TV! 24 Kasım Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
9 Kere Leyla Ne Zaman Yayınlanacak, Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? mask
9 Kere Leyla Ne Zaman Yayınlanacak, Konusu Ne, Oyuncuları Kimler?
Kefaret Hangi Kitaptan Uyarlama? Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli Konusu Nedir? mask
Kefaret Hangi Kitaptan Uyarlama? Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli Konusu Nedir?
Berk Oktay Yaktı Kavurdu! Yasak Elma Dizisine Katıldı, Milyonlar O Paylaşımla Şok Geçirdi! “Sen Neymişsin Çağatay!” mask
Berk Oktay Yaktı Kavurdu! Yasak Elma Dizisine Katıldı, Milyonlar O Paylaşımla Şok Geçirdi! “Sen Neymişsin Çağatay!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı! mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı!
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı! mask
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı!
Sefirin Kızı Dizisinden O İsim Ayrılacak Mı? Yerde Kanlar İçinde Kalmıştı! Milyonlarca Kişi Şok Geçirdi! mask
Sefirin Kızı Dizisinden O İsim Ayrılacak Mı? Yerde Kanlar İçinde Kalmıştı! Milyonlarca Kişi Şok Geçirdi!
Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Aşısının Müjdesini Verdi! Koronavirüs Aşısının Çıkmasına Ramak Kaldı! “Başka Çaremiz Yok!” mask
Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Aşısının Müjdesini Verdi! Koronavirüs Aşısının Çıkmasına Ramak Kaldı! “Başka Çaremiz Yok!”
Ankara’da Koronavirüs İçin Uyarı Sirenleri Çalmaya Başladı! Sakın Evinizden Bir Adım Bile Atmayın… İşte Tehlikenin Ağzındaki O İlçeler… mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Uyarı Sirenleri Çalmaya Başladı! Sakın Evinizden Bir Adım Bile Atmayın… İşte Tehlikenin Ağzındaki O İlçeler…
Ankara Keçiören’de toplu sünnet tamamlandı mask
Ankara Keçiören’de toplu sünnet tamamlandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL