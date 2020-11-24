Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor! Televizyon dünyasında birçok yapımının kaderi reytinglere göre belli oluyor. Haftanın her günü ekrana gelen dizi ve programlar kendi gün ve saatlerindeki yapımlarla mücadele içine giriyor. Reytinglerle en çok izlenen ve sevilen yapımlar ortaya çıkarken, ekran hayatında başarılı olamayan projelerde açığa çıkıyor. Birçok dizinin ekran hayatının devamlılığını belirleyen reyting sonuçları ise merakla bekleniyor.

Yapım şirketlerinin yanı sıra izleyicilerde severek izledikleri yapımların reyting oranlarını merak ediyor. Reyting kapışmasında haftanın en çok merak edilen günlerinden biri de pazartesi olmaya devam ediyor. Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasal Elma gibi birçok iddialı yapımın ekrana geldiği pazartesi gününün birincisi merakla bekleniyor.



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