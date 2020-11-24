Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor!
Haftanın her günü televizyondaki tüm yapıların mücadele etmeye devam ediyor. Reytinglerde üst sıralarda yer almak için kıyasıya mücadele eden yapımların reytingleri ertesi gün erken saatlerde açıklanıyor. Televizyonda birçok iddialı yapımın aynı anda ekrana geldiği pazartesi günü reytingleri ise merakla bekleniyor. 23 Kasım Pazartesi günü akşam kuşağında ekrana gelen yapımların reyting sıralaması da belli oldu.
Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor! Televizyon dünyasında birçok yapımının kaderi reytinglere göre belli oluyor. Haftanın her günü ekrana gelen dizi ve programlar kendi gün ve saatlerindeki yapımlarla mücadele içine giriyor. Reytinglerle en çok izlenen ve sevilen yapımlar ortaya çıkarken, ekran hayatında başarılı olamayan projelerde açığa çıkıyor. Birçok dizinin ekran hayatının devamlılığını belirleyen reyting sonuçları ise merakla bekleniyor.
Yapım şirketlerinin yanı sıra izleyicilerde severek izledikleri yapımların reyting oranlarını merak ediyor. Reyting kapışmasında haftanın en çok merak edilen günlerinden biri de pazartesi olmaya devam ediyor. Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasal Elma gibi birçok iddialı yapımın ekrana geldiği pazartesi gününün birincisi merakla bekleniyor.
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24 Kas 2020 - 16:28 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.