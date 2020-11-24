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- 24 Kas 2020 - 18:57 G: 24 Kas 2020 - 19:16

Masterchef’te Diskalifiye Kaosu! Elendi Ama Hala Ekranda, Uğur’un Diskalifiyesi Senaryo muydu? Acun Ilıcalı’nın Son Açıklaması?

Masterchef’te yayınlanan yeni bölümlerde diskalifiye edildiği açıklanan Uğur’un görülmesi, “neler oluyor?” Sorusunu sordurdu. Peki, Masterchef’te Uğur’un diskalifiyesi gündeme gelmek için bir senaryo muydu? İşte o sorunun cevabı…

Masterchef’te Uğur Yılmaz ile ilgili olarak direkt, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye kararı açıklanmıştı. Açıklanan bu kararla birlikte 2020 sezonunda ilk yaşanmıştı. Geçmiş zamanda attığı tweetler sebebiyle Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamayla, Uğur Yılmaz’ın Masterchef kariyeri bittiği söylenmişti. Fakat, birkaç gündür yayınlanan bölümlerde diskalifiye edildiği açıklanan Uğur’un görülmesi, “neler oluyor?” Sorusunu sordurdu. Peki, Masterchef’te Uğur’un diskalifiyesi gündeme gelmek için bir senaryo muydu? İşte o sorunun cevabı…

Masterchef Türkiye’nin 2020 yılı sezonunda bir ilk meydana geldi. Yarışmacılar arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz, Masterchef Türkiye 2020’den daha önce attığı tweetler sebebiyle diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz’in sosyal medyada kullandığı, “terbiye sınırlarını aşan” paylaşımları sebebiyle Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Fakat Uğur Yılmaz Deniz, hala yayında görülüyor. Bu durum ise izleyenleri “hani diskalifiye edilmişti?” Sorusunu sormaya itiyor. Madem hakaret etti, diskalifiye oldu, hala neden ekranlara geliyor.

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24 Kas 2020 - 18:57 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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