Ankara'da Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Vize Başvurusu ve Randevu Alma 2021

Ankara'da Hollanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Vize Başvurusu ve Randevu Alma 2021Hollanda Krallığı yani Hollanda’ya gidebilmek için vize başvurusu yapılması gerekmektedir. Vize başvurusu için şu aşamalar yapılmalıdır;

Öncelikle www.hollandakonsoloslugu.com sitesine giriş yapılır. Burada sol tarafta vizelerle alakalı seçenekler çıkar. Burada “Hollanda Vize Başvurusu Formu” seçeneğine tıklanır. Bu form internet sitesi dışında Hollanda Konsolosluğu’ndan da alınabilir. Hatta danışmalık yapan vize merkezlerinden de form alınabilir.

5 sayfalık Hollanda vize başvuru formunu doldurmak mecburidir. Bu formda tüm bilgileriniz eksiksiz ve doğru bir biçimde olmalıdır.

Bu formu doldurduktan sonra diğer başvuru için gerekli evraklar ile Hollanda Konsolosluğuna ulaştırılmalıdır.

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Hollanda vize başvuru formundaki bilgiler ile diğer gerekli evraklardaki bilgiler arasındaki bütünlüğe ve doğruluğa Hollanda Konsolosluğu dikkatle inceler. Belgeler arasında tutarsızlık ve uyumsuzluk varsa konsolosluk başvuruyu reddeder.

Hollanda Vize Başvurusu Formu Nedir?

Hollanda vize başvurusu formu tüm uluslararası prosedürlerde kullanılan resmi bir belge niteliğindedir. Hollanda’ya gitmek isteyen herkes bu belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak zorundadır. Aksi halde hatalı veya eksik bilgiler olursa vize başvurusu geçersiz sayılır. Bu durumda ceza almanıza bile sebep olabilir. Bu cezalar ile vize başvurunuz yanabilir, ülkeye girişi çıkışınız engellenir, para cezası alabilirsiniz.

Hollanda Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Hollanda Vize Başvuru Formu üç dilde doldurulabilir. Bunlar Türkçe, İngilizce ve Dutch (Flemenkçe) olarak belirlenmiştir. Form doldurulurken kurşun kalem değil tükenmez kalem kullanılmak zorundadır. Ayrıca harfler büyük olmalıdır. Formu kurallara uygun ve özenli bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

35x45 mm boyutunda biometrik fotoğrafı formun sağ üst köşedeki foto yazan kutucuğa yapıştırılması gerekir. Vize formunun en alt köşesinde imza yazan yere imza atılmalıdır. Bu imza pasaporttaki imzanız ile aynı olmalıdır. Buna Hollanda Konsolosluğu çok dikkat eder. Bu sebeple tüm aşamalarda imza atarken aynı olmasına özen göstermelisiniz.

Schengen Vizesi Nedir?

Schengen Vizesi, AB şartları gereği 1995 yılında imzalan Schengen Sözleşmesi sonucunda uygulanmaya konmuştur. Bu vize ile sözleşmeyi imzalayan devletler arasında sınırlar kaldırılarak taraf ülke vatandaşlarına rahatça gezebilme imkanı sunar. Bu sözleşme dahilinde olmayan üçüncü ülke vatandaşları Schengen vizesi almak zorundadır.

Schengen vizesi kullanan ülkelerin vatandaşları 190 gün içinde 90 günü aşmayacak şekilde Schengen ülkelerini gezebilir. Hangi ülkenin konsolosluğundan Schengen vizesi alındıysa o ülkeye giriş yapılmak zorundadır. Ondan sonra Schengen üyesi olan başka ülkelere gidilebilir.

Schengen vizesi şartları ülkeden ülkeye değişir. Ancak bu farklılık genel şartlara büyük etki yaratmaz. Schengen vizesi için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, gidilmek istenen Schengen dahili ülkenin konsolosluğuna gidilerek başvuru yapılır.

Schengen Vize Türleri Nelerdir?

Schengen vizesi almak için seyahatin amacına göre 3 farklı şekilde olur. Bu vize türleri 3 şekildedir.

Tek Tip Schengen Vizesi: Bu vize turistik geziler, ticari ve toplantı amacı taşıyan seyahatler, aile, akraba ve arkadaş ziyaretleri için verilir. Bu vize türünde 180 gün içinde 90 gün konaklama hakkı verir.

Sınırlı bölgesel geçerliliği olan vize: Bu vizede sadece Schengen ülkelerine seyahat edilmesiyle verilir.

Ulusal vize: Bu vizede, Schengen ülkelerinde çalışacaklara, eğitim alacaklara ve sürekli oturma izni amcayla verilen bir vizedir.

Schengen Vize Başvurusu İçin Ne Gerekir?

Schengen vizesi için başvuru şartları vardır. Bu şartlar;

1. Vize Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

2. Biometrik Fotoğraf: 2 adet güncel (6 aylık) fotoğraf olmak zorundadır.

3. Pasaport ve eski vizelerin fotokopisi: seyahat öncesi en 3 ay, seyahat sonrası en az 6 ay geçerli pasaport olmak zorundadır. Ayrıca pasaportun en az 2 sayfası boş olmalıdır.

4. Schengen ülkeleri için uçak rezervasyonu ve konaklama rezervasyonu giriş ve çıkışları belirtilmelidir.

5. Acil tıbbi sorunları için en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. Schengen ülkelerinde geçerlidir. Konsolosluk vize işlemini reddederse bu sigortayı iptal ettirebilirsiniz.

6. Schengen ülkelerinde kullanılabilecek herhangi bir banka hesabında finansal gücünüzü gösterecek paranızın olması zorunludur.

18 yaş altı durumlar için şu belgeler olmak zorundadır;

1. Çocuğun doğum belgesi

2. Ebeveynlerin imzaladığı Schengen vize başvuru formu

3. Anne baba ayrıysa mahkeme kararı başvuru evrakları listeye eklenmelidir.

4. Ebeveynlerin kimlik ve pasaport fotokopisi

5. Çocuklar yalnız seyahat edecekse ebeveynlerin noter onaylı belge alması gereklidir.

Bu belgeleri tamamlayan herkes vize başvurusu yapabilir.