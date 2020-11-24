Avukatlık Ücreti Tarifesi 2021! Boşanma, İcra, Ceza, Tüketici Danışma Avukat Ücretleri 2021

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı! Avukat Ücreti Ne Kadar Olacak? Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Avukatların gerçekleştirdiği birçok işlemin fiyatında artış gerçekleşti. Büroda danışma işlemlerinden yazılı duruşma işlemlerine kadar birçok mesleki işlemin fiyatında değişiklik yapıldı. Avukat ile gerçekleştirilecek çeşitli işlemleri olanlar ücret tarifelerini araştırmaya başladı bile.

Birçok insanın haklarını korumak ya da almak için başvurduğu avukatların ücret tarifesinde değişiklik yapıldı. Avukatlık işlemi yaptıracak olan insanların hangi işlemler için ne kadar ücret ödemeleri gerektiği, hangi işlemlerin ücretsiz gerçekleştirileceği belli oldu. Avukatlardan en çok talep edilen dilekçe yazma, ihbarname hazırlama gibi işlemlerden büroda sözlü danışma ya da yazılı danışma gibi işlemlere kadar tüm avukatlık işlerinin ücretlerinde artış söz konusu oldu. Birçok vatandaşın çeşitli sebeplerle başvurduğu avukatlık işlem ücretlerinin yeni tarifesi ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Avukatlık Ücreti Tarifesi 2021!

Büroda Sözlü Danışma: 540 TL

Tüketici Davaları: 2040 TL

İcra Takipleri en az: 720 TL

İcra Mahkemeleri : 1240 TL

Ağır ceza Dava Takibiı: 8.200 TL

2021 Avukat Ücreti Ne Kadar Olacak?

Avukatlık ücreti söz konusu konu ile ilgili mahkeme kesin hüküm bildirinceye kadar yapılan iş, işlem ve dava masraflarını içermektedir. Avukatlık kapsamında gerçekleştirilen birçok işlemin farklı miktarlarda ücretleri olduğu bilinmektedir. Aynı işlemlerin fiyatları da avukatlık bürolarına göre farklılık gösterebilir. Avukatlık ücreti tarifesinin belirlenmesi ise farklı bürolar arasında çok uç miktar farklarının oluşmasını engeller.

Kanuni olarak belirtilen bu tarife avukatların işlem ücretlerinin aralığının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen miktar avukatlık işlemlerinde alınabilecek minimum miktarı belirler, devlet tarafından belirlenen bu ücretin 3 katından fazlasının alınması ise yasaktır. Yapılacak işlemlere göre değişen bu ücretlerin yanı sıra istinaf mahkemesi başvuruları gibi bazı durumlarda avukatların ek ücret talep etme hakları da bulunmaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesinin belirlenmesi hem vatandaşların mağdur olmaması hem de avukatların emeğinin karşılığını alabilmesi noktasında oldukça önemlidir.

2021 yılında uygulanacak avukatlık asgari ücret tarifesi resmi gazetede yayınlanmıştır. 24 kasım tarihli resmi gazetede yayınlanan ücretlerin hangi işlemler için geçerli olduğu, hangi durumlarda ek ücret talep edilebileceği ve hangi durumlarda vatandaşlardan daha fazla ücret alınamayacağı gibi ayrıntılarda hukuken kesin çizgilerle belirlenmiştir