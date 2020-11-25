BİM İndirimini Dile Getirdi! Kataloğu Görenler Marketin Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu! BİM Cuma Hangi İndirimler Var? 27 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan bu indirim tüm vatandaşları teknoloji haftası ürünlerini almaya yöneltti. Çok fazla çeşit ve uygun fiyatları olan bu ürünler vatandaşların yüzünü güldürdü. 27 Kasım da satışa sunulacak bu ürünler stoklarla sınırlı olup hemen tükenmekte. Elinizi hızlı tutmanız yararınıza olacaktır…

BİM marketlerde yapılacak olan bu indirim ağızdan ağıza dolaşarak, büyük indirimleri tüm vatandaşlar duydu. BİM yayınını yaptığı bu katalogla oldukça uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerini vatandaşlarımıza sundu. Bu fiyatlarla oldukça takdir alan BİM marketler vatandaşların ilk seçenekleri oldu. BİM marketlerin satışa sunduğu bu ürünleri Balıkesir’den Ankara’ya kadar tüm BİM şubelerinde bulmanız mümkün. Stok sınırı olan bu ürünler talepler üzerine çok çabuk tükenecektir. Ürünleri almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmalarında fayda var.



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