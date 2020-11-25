Ankara Barolar Birliği Başkanı Kimdir? Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kimdir?
Ankara Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği’nin de başkanlığını yapmaktadır. 2010 yılında Ankara Barolar Birliği’ne başkan olan Metin Feyzioğlu 2013 yılında da Türkiye Barolar Birliği’nin başkanlığına seçilmiştir.
Ankara Barolar Birliği Başkanı Kimdir? Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kimdir? Ankara Barolar Birliği Başkanlığı’na uzun süredir devam eden Metin Feyizoğlu’nun kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türk hukuk sisteminin bu kadar önemli bir kurumuna iki defa başkan seçilen Metin Feyizoğlu’nun hayatı, eğitimi, çalışmaları vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edilmektedir.
Metin Feyzioğlu Kimdir?
Metin Feyizoğlu 7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul Kadıköy’de Kızıltoprak’ta doğmuştur. Mehmet Buçukoğlu ve Saide Buçukoğlu’nun çocuğu olarak dünyaya gelen Metin Feyizoğlu’nun annesi doğumda 2 saat sonra ölmüştür. Annesinin ölümü üzerine Metin Feyizoğlu’nun velayetini alan dedesi Tuhan Feyizoğlu ve anneannesi Leyla Feyizoğlu tarafından büyütülmüştür. O yüzden dedesinin soy adına sahip olan Türk ceza profesörü, dedesi ile beraber Ankara’da yaşamaya başlamıştır. Ankara Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, Ankara’ya yerleştikten sonra eğitim hayatına burada başlamıştır. Feyzioğlu hala Ankara’da yaşamaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.