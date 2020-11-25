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- 25 Kas 2020 - 14:45 G: 25 Kas 2020 - 14:56

Ankara’da Koronavirüsle İlgili Bilim Kurulundan Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Sonunda Bitiyor...

Türkiye’de bir süredir sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin aşısı, önümüzdeki günlerde vatandaşlarda da denenmeye devam edecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Koronavirüsle İlgili Bilim Kurulundan Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Sonunda Bitiyor... Aşı olmak için başvuru yapan vatandaş sayısının beklenenin üzerinde olması ise Bilim Kurulu üyelerini ve sağlık çalışanlarını şaşırttı. Geçen haftalarda gönüllü vatandaşlar üzerinde deneneceği söylenen Çin aşısı için gönüllü vatandaşlar başvuru yaptırmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal aşı çalışmaları ve gönüllü olan vatandaş sayısı ile ilgili açıklamalar yaptı. Faz3 denemelerinin amacını anlatan Ünal, salgını durduracak hamlelerden de bahsetti. Beklenenin çok üstünde vatandaşın başvuru yaptığı Faz3 denemeleri ile ilgili merak edilenleri anlatan Bilim Kurulu Serhat Ünal’ın salgının durması ile ilgili teorileri de merak edildi.

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25 Kas 2020 - 14:45 Ankara- Sağlık

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