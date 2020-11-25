Ankara’da Koronavirüsle İlgili Bilim Kurulundan Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Sonunda Bitiyor...
Türkiye’de bir süredir sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin aşısı, önümüzdeki günlerde vatandaşlarda da denenmeye devam edecek.
Ankara’da Koronavirüsle İlgili Bilim Kurulundan Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Sonunda Bitiyor... Aşı olmak için başvuru yapan vatandaş sayısının beklenenin üzerinde olması ise Bilim Kurulu üyelerini ve sağlık çalışanlarını şaşırttı. Geçen haftalarda gönüllü vatandaşlar üzerinde deneneceği söylenen Çin aşısı için gönüllü vatandaşlar başvuru yaptırmayı sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal aşı çalışmaları ve gönüllü olan vatandaş sayısı ile ilgili açıklamalar yaptı. Faz3 denemelerinin amacını anlatan Ünal, salgını durduracak hamlelerden de bahsetti. Beklenenin çok üstünde vatandaşın başvuru yaptığı Faz3 denemeleri ile ilgili merak edilenleri anlatan Bilim Kurulu Serhat Ünal’ın salgının durması ile ilgili teorileri de merak edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.