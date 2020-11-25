Ebru Gündeş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Türk müziğinin eski ve önemli isimlerinden Ebru Gündeş Türkiye’de oldukça popüler isimlerden biri. Son dönemlerde daha çok özel hayatı ile gündeme gelen şarkıcı 1993 yılından beri aktif olarak müzik dünyasının içinde yer almaktadır. Güzel şarkıcının birçok albümü, konseri ve müzik çalışması bulunuyor.

Müziğin yanı sıra oyunculuk, jüri üyeliği gibi farklı alanlarda da adından söz ettiren Ebru Gündeş’in hayatı, eserleri vb. ayrıntılar ise merak ediliyor. Bir dönemler acılı çocukluğu ile ekrana gelen Ebru Gündeş’in hikayesine dair bilinmeyenlerin ortaya çıkması ile ünlü şarkıcı yeniden gündem olmaya devam ediyor.



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