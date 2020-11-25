Ebru Gündeş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Çok Şaşırıyor...
Türk müziğini popüler isimlerinden Ebru Gündeş’in hakkında her geçen gün bilinmeyen yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Sevilen şarkıcının nereli olduğu ortaya çıktı. Ebru Gündeş’in aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşırdı. Uzun yıllardır İstanbullu olduğu sanılan Ebru Gündeş’in aslen Gaziantepli olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının Gaziantepli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlık yaşadı.
Ebru Gündeş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Türk müziğinin eski ve önemli isimlerinden Ebru Gündeş Türkiye’de oldukça popüler isimlerden biri. Son dönemlerde daha çok özel hayatı ile gündeme gelen şarkıcı 1993 yılından beri aktif olarak müzik dünyasının içinde yer almaktadır. Güzel şarkıcının birçok albümü, konseri ve müzik çalışması bulunuyor.
Müziğin yanı sıra oyunculuk, jüri üyeliği gibi farklı alanlarda da adından söz ettiren Ebru Gündeş’in hayatı, eserleri vb. ayrıntılar ise merak ediliyor. Bir dönemler acılı çocukluğu ile ekrana gelen Ebru Gündeş’in hikayesine dair bilinmeyenlerin ortaya çıkması ile ünlü şarkıcı yeniden gündem olmaya devam ediyor.
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25 Kas 2020 - 15:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.