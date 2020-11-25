Ankara Akaryakıt Fiyatları 2021! Ankara Petrol Ofisi, Opet, Bp, Shell Güncel Akaryakıt Fiyatları Nedir?
2020 yılı boyunca tüm dünya etkisini gösteren Covid- 19 salgını tüm ekonomik faaliyetleri etkilediği gibi petrol piyasasında da değişikliklere yol açtı. Özellikle araç sahibi vatandaşlar petrol piyasasındaki hareketlenmelere bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarını merak etmeye başladı. 2020 yılının ilk 6 ayında sürece bağlı olarak beklenmedik gelişmelerin yaşandığı akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin olup olmayacağı merak ediliyor.
Ankara Akaryakıt Fiyatları 2021! Ankara Petrol Ofisi, Opet, Bp, Shell Güncel Akaryakıt Fiyatları Nedir? Akaryakıt fiyatları 2020 yılında petrol piyasasında çeşitli risklerin oluşması ile aşağı ve yukarı yönlü hareketler sergilemişti. Bahar aylarında düşüşe geçen fiyatlarda 2021 yılı ile nasıl değişiklikler yaşanacağı merak ediliyor. Bununla beraber bilindiği gibi akaryakıt fiyatları illere ve markalara göre de farklılık gösteriyor.
Nüfusun git gide arttığı başkent Ankara, büyük şehirler arasında yer aldığı için otomobil kullanımının da yoğunluklu olduğu iller arasında yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar ise Covid-19 sürecinin önümüzdeki günlerde ve 2021 yılında akaryakıt fiyatları üzerinde nasıl değişiklikler göstereceğini merak ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.