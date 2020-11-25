Ankara Akaryakıt Fiyatları 2021! Ankara Petrol Ofisi, Opet, Bp, Shell Güncel Akaryakıt Fiyatları Nedir? Akaryakıt fiyatları 2020 yılında petrol piyasasında çeşitli risklerin oluşması ile aşağı ve yukarı yönlü hareketler sergilemişti. Bahar aylarında düşüşe geçen fiyatlarda 2021 yılı ile nasıl değişiklikler yaşanacağı merak ediliyor. Bununla beraber bilindiği gibi akaryakıt fiyatları illere ve markalara göre de farklılık gösteriyor.

Nüfusun git gide arttığı başkent Ankara, büyük şehirler arasında yer aldığı için otomobil kullanımının da yoğunluklu olduğu iller arasında yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar ise Covid-19 sürecinin önümüzdeki günlerde ve 2021 yılında akaryakıt fiyatları üzerinde nasıl değişiklikler göstereceğini merak ediyor.



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