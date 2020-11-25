Hadise’den Kabus Gibi Korkunç Haber! Koronavirüse Yakalandı, Kaan Yıldırım’la Yollarını Ayırdı... Artık Beraber Değiller!
Türkiye’nin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Hadise, Covid-19 salgınına yakalandı. Ünlü şarkıcının salgına yakalandıktan sonra sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırdığı ve tek başına karantinaya girdiği açıklandı.
Hadise’den Kabus Gibi Korkunç Haber! Koronavirüse Yakalandı, Kaan Yıldırım’la Yollarını Ayırdı... Artık Beraber Değiller! 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Hadise’ye de bulaştı. 2020 yılına özel hayatı ile damga vuran Hadise’nin salgına yakalanması sevenlerini üzdü. Bilindiği gibi 2020 yılı boyunca Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ilişkileri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıllardır özel hayatı ile gündeme gelmeyen, kimse ile beraber görüntülenmeyen Hadise’nin Kaan Yıldırım ile beraberliği gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkilerini saklamayan ikili, yıl boyunca sosyal medya paylaşımları ve romantik gönderileri ile beğeni toplamıştı.
Hayranları tarafından da desteklenen ikilinin yakın zamanda evleneceği haberleri de gündeme gelmişti. Yıl boyunca birçok farklı haber ile konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti şimdi de küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgını ile gündeme geldi.
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25 Kas 2020 - 16:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.