Hadise’den Kabus Gibi Korkunç Haber! Koronavirüse Yakalandı, Kaan Yıldırım’la Yollarını Ayırdı... Artık Beraber Değiller! 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Hadise’ye de bulaştı. 2020 yılına özel hayatı ile damga vuran Hadise’nin salgına yakalanması sevenlerini üzdü. Bilindiği gibi 2020 yılı boyunca Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ilişkileri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıllardır özel hayatı ile gündeme gelmeyen, kimse ile beraber görüntülenmeyen Hadise’nin Kaan Yıldırım ile beraberliği gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkilerini saklamayan ikili, yıl boyunca sosyal medya paylaşımları ve romantik gönderileri ile beğeni toplamıştı.

Hayranları tarafından da desteklenen ikilinin yakın zamanda evleneceği haberleri de gündeme gelmişti. Yıl boyunca birçok farklı haber ile konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti şimdi de küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgını ile gündeme geldi.



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