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- 25 Kas 2020 - 16:36 G: 25 Kas 2020 - 16:47

ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var?

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan ŞOK inanılmaz indirim ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Köklü marketler zincirinde her hafta binlerce ürün çok indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Aktüel ürün günleri de düzenleyen ŞOK marketlerde kampanyalar hiç bitmiyor.

Elif Duman
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ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var? Ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikası ile haftanın her günü yoğun şekilde çalışan ŞOK marketler her hafta düzenlenen aktüel ürün günlerinde hatırı sayılır bir müşteri kitlesi ile karşılaşıyor.

Binlerce markadan ihtiyaca yönelik çeşit çeşit ürünün bulunduğu ŞOK marketlerin aktüel ürün günü katalogları ise merakla inceleniyor. Ürün çeşitliliği ile her kesimden vatandaşın ziyaret ettiği marketlerden olan ŞOK uygun fiyatları ve kampanyaları ile de müşteri çekmeye devam ediyor.

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25 Kas 2020 - 16:36 - Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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