ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var?
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan ŞOK inanılmaz indirim ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Köklü marketler zincirinde her hafta binlerce ürün çok indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Aktüel ürün günleri de düzenleyen ŞOK marketlerde kampanyalar hiç bitmiyor.
ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var? Ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikası ile haftanın her günü yoğun şekilde çalışan ŞOK marketler her hafta düzenlenen aktüel ürün günlerinde hatırı sayılır bir müşteri kitlesi ile karşılaşıyor.
Binlerce markadan ihtiyaca yönelik çeşit çeşit ürünün bulunduğu ŞOK marketlerin aktüel ürün günü katalogları ise merakla inceleniyor. Ürün çeşitliliği ile her kesimden vatandaşın ziyaret ettiği marketlerden olan ŞOK uygun fiyatları ve kampanyaları ile de müşteri çekmeye devam ediyor.
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25 Kas 2020 - 16:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.