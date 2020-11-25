ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var? Ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikası ile haftanın her günü yoğun şekilde çalışan ŞOK marketler her hafta düzenlenen aktüel ürün günlerinde hatırı sayılır bir müşteri kitlesi ile karşılaşıyor.

Binlerce markadan ihtiyaca yönelik çeşit çeşit ürünün bulunduğu ŞOK marketlerin aktüel ürün günü katalogları ise merakla inceleniyor. Ürün çeşitliliği ile her kesimden vatandaşın ziyaret ettiği marketlerden olan ŞOK uygun fiyatları ve kampanyaları ile de müşteri çekmeye devam ediyor.



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