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- 25 Kas 2020 - 19:39 G: 25 Kas 2020 - 19:45

Koronada Ankara İçin Korktan Uyarı! Yoğun Bakımlarda Yer Kalmadı

Türkiye’de Covid-19 salgınının yaşandığı bu zor günler ile ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Covid-19 sürecinin ikinci dalgasını değerlendirdi.

Türkiye’de Covid-19 salgını giderek artmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayılarının son derece arttığı bugünler salgının zirve noktasına ulaştığı konuşuluyor. İkinci dalganın gelmesi ile tüm dünyada etkisi artan Covid-19 salgınında vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türkiye’de vakaların ciddi oranda arttığına yönelik birçok işaret de bulunuyor. Alınan önlem kararlarına ve uygulanan kısıtlamalara rağmen vaka sayısı 50 binin üzerinde gösteriliyor. Türkiye’de her gün 7 binden fazla vaka sayısı açıklanırken, 150 kişinin üzerinde de ölen kişi olduğu bildiriliyor. Salgının zirveye çıktığı bugünler hastanelerde yer kalmadığına yönelik açıklamalar da geliyor.

Türkiye’de Covid-19 salgınının yaşandığı bu zor günler ile ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Covid-19 sürecinin ikinci dalgasını değerlendirdi. Prof. Dr. Ünal açıklamaları ile salgının ne kadar ciddi şekilde ilerlemeye devam ettiğine de açıklama getirdi.

Sağlık Bakanlığı Verileri 

Habertürk TV’de canlı yayına çıkan Prof. Dr. Necmettin Ünal, Covid-19 salgınında vaka sayılarının çok ciddi oranda arttığını söyledi. Ünal rekorlar kırıyor olunabileceğini, dünya sıralamasında oldukça üst sıralarda yer aldığımızı açıkladı. Vaka sayılarının arttığının çok açık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünal, ameliyathaneleri bile yoğun bakıma çevirdiklerini açıkladı. Ünal vaka sayısının çok yüksek olduğunu açıklamakla beraber net konuşamadığını çünkü veri olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ünal veri olmadığı için ne yapabileceğimizi söyleyemiyoruz diyerek Sağlık Bakanlığı’ndan veri sayılarını şeffaf şekilde paylaşmasını istedi.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı çalışmaları gibi olumlu gelişmeleri de değerlendirdiği konuşmasında en önemli konulardan birinin de kapasite olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal birçok hastanede yer kalmadığını açıkladı.

Ameliyathane  Yoğun Bakıma Yoğunluğu

Prof. Dr. Ünal vaka sayıları ile ilgili olarak hastanelerin yoğun bakımlarında yer kalmayacak kadar çok ağır vaka olduğunu ve başka şehirlerden arkadaşlarının da aynı dertlerle aradıklarını açıkladı. Ünal kendi hastanesinin yoğun bakımında yer kalmadığını, sadece ameliyathaneleri değil koridorları bile yoğun bakıma çevirdiklerini açıkladı. Ünal bu şartlarda sağlıklı bir tedavinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

25 Kas 2020 - 19:39 - Sağlık

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