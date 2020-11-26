Masterchef’den Önce Diskalifiye Oldu Sonra Darbeyi Tam Sol Tarafından Yedi! Milyonlarca Kişi Şok İçinde Kaldı! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında, Masterchef için öyle bir açıklamada bulundu ki, yapılan açıklama sonrasında o isim yarışmadan diskalifiye edildi. Paylaşımı gören milyonlarca kişi gördükleri karşısında şok geçirdi. Söz konusu paylaşımın ardından izleyici kitlesinin gözü Masterchef’te kaldı. Diskalifiye olan isim, öyle paylaşımlarda bulunmuş ki, Acun Ilıcalı bunları görür görmez gözünün yaşına bakmadan yarışmadan diskalifiye etmiş. Bu haber kapsamında tüm izleyici kitlesi olayın ne olduğunu altında başka bir sebep olup olmadığını araştırmaya başladı.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden, ‘’Masterchef’te yarışan Uğur Yılmaz Deniz yarışmadan diskalifiye edildi.’’ paylaşımında bulundu. Yapılan bu açıklamanın ardından her şey alt üst oldu. Yayınlanan haberin ardından seyirci Masterchef’te olacakları büyük bir merakla beklemeye başladı. Söz konusu diskalifiyenin ortaya çıkması da Uğur Deniz Yılmaz’ın sosyal medya hesabında paylaşımları üzerine patlak verdi. Bu konunun gündeme gelmesinin ardından herkes Uğur Deniz Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları araştırmaya başladı.



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