İbo Show’a Mehmet Ali Erbil Şoku! Mehmet Ali Erbil’in Sürprizi Sonunda Açıklandı! Görenler “Nasıl Olabilir?” Diyor… İbo Show programının başlamasının ardından birçok ünlü isim misafir olmuştu. Son günlerde bu isimlerin arasına Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan ve çok zor şartlar altında olan Mehmet Ali Erbil’in İbo Show’a konuk olacağı söyleniliyor. Sosyal medyada bu ikili buluşma, büyük bir heyecan bekleniliyor.

Ülkede 2 kişide bulunan nadir bir hastalık olarak bilinen Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberden sonra sosyal medya iyice karışmış durumda. Hastalığı yüzünden ekranlara uzak kalan Mehmet Ali Erbil, İbo Show’a mı katılacak merak ediliyor.



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