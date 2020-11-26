İbo Show’a Mehmet Ali Erbil Şoku! Mehmet Ali Erbil’in Sürprizi Sonunda Açıklandı! Görenler “Nasıl Olabilir?” Diyor…
Uzun zamandan sonra izleyicileri ile tekrardan buluşan İbo Show, bütün ülkeyi şaşkına çevirmişti. İbrahim Tatlıses’in tekrardan ekranlar karşısına gelmesi milyonların sevinmesine sebep oldu. İbo Show programı ile tekrardan ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, programa birçok ünlü isim konuk oluyor. İşte haberin tüm detayları…
İbo Show’a Mehmet Ali Erbil Şoku! Mehmet Ali Erbil’in Sürprizi Sonunda Açıklandı! Görenler “Nasıl Olabilir?” Diyor… İbo Show programının başlamasının ardından birçok ünlü isim misafir olmuştu. Son günlerde bu isimlerin arasına Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan ve çok zor şartlar altında olan Mehmet Ali Erbil’in İbo Show’a konuk olacağı söyleniliyor. Sosyal medyada bu ikili buluşma, büyük bir heyecan bekleniliyor.
Ülkede 2 kişide bulunan nadir bir hastalık olarak bilinen Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberden sonra sosyal medya iyice karışmış durumda. Hastalığı yüzünden ekranlara uzak kalan Mehmet Ali Erbil, İbo Show’a mı katılacak merak ediliyor.
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26 Kas 2020 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.