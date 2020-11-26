Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Kas 2020 - 16:23 G: 26 Kas 2020 - 16:40

Bankadan Kredi Çekecekler Büyük Şok İçerisinde! Faiz Oranlarını Görenler Şaşıp Kalıyor! İşte Ödeme Tablosu...

Covid-19 sürecinde çeşitli kampanya ve faiz oranları ile vatandaşa finansal destek sağlayan bankaların faiz oranları güncellendi. Bankalar faiz oranlarını yükseltti. Geçen hafta yapılan toplantı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yükseltmişti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bankadan Kredi Çekecekler Büyük Şok İçerisinde! Faiz Oranlarını Görenler Şaşıp Kalıyor! İşte Ödeme Tablosu... Merkez bankasının politika faizini %10.25’ten %15’e çıkarmasının üzerine bankalarda faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bankalar hem kredi hem de mevduat hesabı faizlerinde değişikliğe gitti. Tüm bankalar ihtiyaç, kredi ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını arttırdı.

İş Bankası Güncel Faiz Oranları Nasıl?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmesinin ardından faiz oranlarında değişikliğe giden İş Bankası ihtiyaç kredisi için %1.40, konut kredisi için %1.35 ve taşıt kredisi için %1.50 faiz almaya başladı. Bankanın kredi türüne göre vade seçenekleri ise farklılık gösteriyor.

-İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

-Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 204 bin 311 lira

-Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2739 lira

Toplam ödeme: 164 bin 900 lira

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

26 Kas 2020 - 16:23 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show’a Mehmet Ali Erbil Şoku! Mehmet Ali Erbil’in Sürprizi Sonunda Açıklandı! Görenler “Nasıl Olabilir?” Diyor… mask
İbo Show’a Mehmet Ali Erbil Şoku! Mehmet Ali Erbil’in Sürprizi Sonunda Açıklandı! Görenler “Nasıl Olabilir?” Diyor…
Oyuncu Ceyda Ateş’ten Sevenlerine Müjde… Anne Oldu! Ceyda Ateş Kiminle Evli, Kaç Yaşında? mask
Oyuncu Ceyda Ateş’ten Sevenlerine Müjde… Anne Oldu! Ceyda Ateş Kiminle Evli, Kaç Yaşında?
Sol Yanım Nerede Çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi Nerede? Hangi İlde? mask
Sol Yanım Nerede Çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi Nerede? Hangi İlde?
Masterchef Yarışmasında Ortalığa Alev Düşürecek Aşk İddiası! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! "Bunlar Nasıl Olabilir!" mask
Masterchef Yarışmasında Ortalığa Alev Düşürecek Aşk İddiası! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! "Bunlar Nasıl Olabilir!"
2021 Yılbaşı Biletleri Satışa Çıktı Mı? Milli Piyango Yılbaşı Tam, Yarım, Çeyrek Bilet Kaç TL? mask
2021 Yılbaşı Biletleri Satışa Çıktı Mı? Milli Piyango Yılbaşı Tam, Yarım, Çeyrek Bilet Kaç TL?
Ankara Keçiören’in Yeni Mahalle Konağı Şehit Kubilay’da Yükseliyor mask
Ankara Keçiören’in Yeni Mahalle Konağı Şehit Kubilay’da Yükseliyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL