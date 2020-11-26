Bankadan Kredi Çekecekler Büyük Şok İçerisinde! Faiz Oranlarını Görenler Şaşıp Kalıyor! İşte Ödeme Tablosu...
Covid-19 sürecinde çeşitli kampanya ve faiz oranları ile vatandaşa finansal destek sağlayan bankaların faiz oranları güncellendi. Bankalar faiz oranlarını yükseltti. Geçen hafta yapılan toplantı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yükseltmişti.
Bankadan Kredi Çekecekler Büyük Şok İçerisinde! Faiz Oranlarını Görenler Şaşıp Kalıyor! İşte Ödeme Tablosu... Merkez bankasının politika faizini %10.25’ten %15’e çıkarmasının üzerine bankalarda faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bankalar hem kredi hem de mevduat hesabı faizlerinde değişikliğe gitti. Tüm bankalar ihtiyaç, kredi ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını arttırdı.
İş Bankası Güncel Faiz Oranları Nasıl?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmesinin ardından faiz oranlarında değişikliğe giden İş Bankası ihtiyaç kredisi için %1.40, konut kredisi için %1.35 ve taşıt kredisi için %1.50 faiz almaya başladı. Bankanın kredi türüne göre vade seçenekleri ise farklılık gösteriyor.
-İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
-Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
-Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2739 lira
Toplam ödeme: 164 bin 900 lira
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26 Kas 2020 - 16:23 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.