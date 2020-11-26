Bankadan Kredi Çekecekler Büyük Şok İçerisinde! Faiz Oranlarını Görenler Şaşıp Kalıyor! İşte Ödeme Tablosu... Merkez bankasının politika faizini %10.25’ten %15’e çıkarmasının üzerine bankalarda faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bankalar hem kredi hem de mevduat hesabı faizlerinde değişikliğe gitti. Tüm bankalar ihtiyaç, kredi ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını arttırdı.

İş Bankası Güncel Faiz Oranları Nasıl?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmesinin ardından faiz oranlarında değişikliğe giden İş Bankası ihtiyaç kredisi için %1.40, konut kredisi için %1.35 ve taşıt kredisi için %1.50 faiz almaya başladı. Bankanın kredi türüne göre vade seçenekleri ise farklılık gösteriyor.



-İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40



Kredi tutarı: 100 bin lira



Kredi vadesi: 36 ay



Aylık ödeme: 3724 lira



Toplam ödeme: 134 bin 607 lira



-Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35



Kredi tutarı: 100 bin lira



Kredi vadesi: 120 ay



Aylık ödeme: 1687 lira



Toplam ödeme: 204 bin 311 lira



-Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50



Kredi tutarı: 100 bin lira



Kredi vadesi: 60 ay



Aylık ödeme: 2739 lira



Toplam ödeme: 164 bin 900 lira



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