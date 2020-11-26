Milyonlarca Emekli Şaşkına Dönecek! Yeni Maaşlar Belli Oluyor! ''Asgari Ücretle Eşitlenecek'' Emekli maaşlarının miktarları bilindiği gibi değişiklik gösteriyor. Her yıl 2 defa zam alan emekli maaşları tüm emekliler için aynı miktarda olmuyor. Emekli olunan meslek kolu ve sigorta kurumu emeklilik maaşları üzerinde ciddi etki gösteriyor. Bununla beraber emekli maaşları için her yıl asgari bir düzeyde belirleniyor. Bilindiği gibi 2019 yılından bu yana emekli maaşlarının minimum miktarı ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Emekli maaşlarının taban fiyatları bazı meslek grupları için çok düşük olabiliyor. Bu kapsamda 2019 yılında emekli maaşları ile ilgili yeni bir düzenlenme getirildi ve emekli maaşının minimum miktarı bin lira olarak belirlendi. 2019 yılında bin lira olan en düşük emekli maaşı, 2020 yılında ise 1500 lira olarak yeniden düzenlendi. Emekli maaşlarına zam gelmesi beklenen yeni yılda ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Tüm emekli vatandaşlar minimum emekli maaşının yükseltilmesini bekliyor.



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