Kim Milyoner Olmak İster Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'un Aslı Mesleği Nedir? Okuduğu Bölümü ve Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı!

Kim Milyoner Olmak İster Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu "Yok Artık!" Dedirtti! Asıl Mesleğini Duyanların Ağzı Açık Kaldı! 2011’de Kenan Işık sunuculuğunda ekranlarla buluşan program 2014 yılında Kenan Işık’ın geçirdiği talihsiz kaza sonucu sunucusunu değiştirdi. Bir süre Selçuk Yöntem sunuculuk yaptı. Daha sonra ise Murat Yıldırım programın sunuculuğunu devam ettirdi. Son olarak sunucu koltuğuna Kenan İmirzalıoğlu oturdu.

Yayın hayatına Kenan İmirzalıoğlu ile devam eden Kim Milyoner Olmak İster, insanlara hem bilgi hem de kazanç sağlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra merak edilen konulardan bir tanesi de Kenan İmirzalıoğlu’nun hayatı oldu. Sunucunun asıl mesleğini duyanların ağzı açık kaldı. Kenan İmirzalıoğlu tüm sevenlerine, ‘’Yok artık!” dedirtti. Matematik bölümü mezunu olan Kenan İmirzalıoğlu hem oyuncu hem de manken. Bunu öğrenen sevenleri mezun olduğu bölüm ve yaptığı mesleği arasında dağlar kadar fark olduğunu iddia etti.

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