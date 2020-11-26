Acun Ilıcalı’nın Yeni Platformu Exxen Hakkında Her Şey Belli Oldu! Acun Ilıcalı’dan İlk Açılamalar Geldi… Ne Zaman Açılıyor? Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu olan Exxen, sosyal medyada ne zaman açılacağına dair yorumlar gelmeye başladı. Binlerce kişi yeni platform hakkında araştırmalara devam ediyor. Çok yakında takipçileri ile buluşacak olan Exxen, hangi dizi ve filmlere yer verilecek merakla bekleniliyor. Acun Ilıcalı’nın yapacağı açıklamalar merakla bekleniliyor. İşte haberin tüm detayları…

Dijital yayıncılığın yeni bir yüzü olan Exxen, merakla beklenilmeye devam ederken bazı takipçilerin yaptığı yorumlarda Netflix, BluTV ve PuhuTV’ye kafa tutabilecek mi merak ediliyor. Dijital platformda Türk izleyicilerin istediği seçenek ile dizilere ya da filmlere rahatlıkla erişebilecekler. Birçok olanak sağlanılırken fiyatı da çok uygun olacağı tahmin ediliyor.

Acun Ilıcalı’nın Yeni Platformu Exxen Hakkında Her Şey Belli Oldu! Acun Ilıcalı’dan İlk Açılamalar Geldi… Ne Zaman Açılıyor?

Acun Ilıcalı’nın sosyal medya üzerinden Exxen dijital platformu hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Çok yakında kullanıcılar ile buluşacak Exxen, büyük merakla beklenilmeye devam ediliyor. Exxen platformu yeni yılın Ocak ayı içerisinde kullanıcılarına sunulacağı tahmin ediliyor. Yayınlanan bilgiler doğrultusunda Exxen Platformu içerisinde Dizi, Realit Show, Yarışma, Belgesel, Çocuk programları gibi çeşitli içerikler yer alacak.

Sosyal medyada yapılan tahminlere göre Exxen platformu için geliştirilen ilk projede Aleyna Tilki, Cemal Can, Haluk Bilginer ve Nurgül Yeşilçay yer alacağı tahmin ediliyor. Müzikal bir dizi projesi ile ekranlara gelecek dizi merakla beklenilmeye devam ediliyor. Başrolünde Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban’ın yer alacağı yeni proje ne zaman izleyenler ile buluşacak bilinmiyor.

Exxen ne zaman açılıyor? Exxen'de hangi diziler olacak?

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformu içerisinde Türkiye Rapcisini Arıyor adlı programı da yayınlayabilir tahminleri yapılıyor. Ceza ve Sagopa Kajmer’in yer alacağı program bir ilke imza atacak. Exxen platformu çok geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor. Platform içerisinde binlerce türden belgesel ve sinema filmi yer alınacağı tahmin ediliyor.

Youtube’de yer alan bazı kanalların da Exxen platformu içerisine gireceği düşünülüyor. Birçok ünlü kişinin ve yıla damga vurmuş kişilerin belgeseli yayınlanacak. Futbol dünyasının en iyilerinin hayatından Seri katillerinin sorgusu beraber yapılacak. Çocuklar için de eğitici içerikler ve yaşına uygun seçenekler ile çizgi filmler yayınlanacak.

Milyonlarca takipçisi olan Reynmen ve Orkun Işıtmak’ta Exxen’de yayınlanacak Öğrenci Evi adlı projede yer alacağı belirtildi. Genç kesimlerin dikkatini çekecek bu proje merakla bekleniliyor. Binlerce içeriği ile diğer platformlara kafa tutacağı hatta onları sollayacağı