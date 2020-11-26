Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrıldı Mı? Hünkar neden Neden Ekranlarda Yok? Her hafta perşembe günleri izlenme rekoru kıran Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı ilk bölümünden bugüne kadar oldukça çok tutuldu. ATV ekranlarının sevilen dizisinde ise o karakterin yokluğu herkeste soru işareti bıraktı. Diziye öyle bir veda etti ki tüm sevenlerini büyük bir üzüntünün eşiğine sürükledi. Dizinin sevilen karakterinin yeni bölümlerde olmayışı sevenlerin gözünden kaçmadı. Yayınlanan 71. bölümü kaçıranlar o karakterin yokluğuna bir türlü anlam veremedi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, 71. Bölüm itibariyle diziden ayrıldı. Çukurova’nın en büyük beylerinden birisi olan Demir Yaman’ın annesi olarak tanıdığımız Hünkar Yaman, senaryo gereği hayatını kaybederek Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti. Bu vedanın ardından tüm sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Hünkar Yaman, acı bir şekilde ölerek diziye veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrıldı Mı? Hünkar neden Neden Ekranlarda Yok?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Vahide Perçin diziye veda etti. Dizide önemli bir role sahip olan Vahide Perçin, Hünkar Yaman karakterine hayat veriyordu. Ta ki 71. bölüme kadar. Hünkar Yaman Çukurova halkı tarafından oldukça sevilen ve desteklenen bir karakterdi. Dizinin 70. bölümünde Behice tarafından bıçaklanan Hünkar Yaman’ın sonu 71. bölümle beraber belli oldu.

Hünkar Yaman ve Behice karakterinin hesaplaşması bıçak darbeleriyle son buldu. Behice, Hünkar’ı öldürdükten sonra çalıların arasına sürükledi ve ardından şehre döndü. Hünkar Yaman’ın öldüğü acı haber Demir’i küçük bir çocuk gibi, ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğdu. Konaktaki herkes tıpkı Demir gibi Hünkarlarına ağladı. Bu duruma Demir gibi Züleyha’da çok göz yaşı döktü. Yaşanan onca şeyin ardından annelik duygusunda buluşup birleştiği annesini kaybetmenin üzüntüsüyle yanıp kavruldu.

Sevenlerine büyük üzüntü yaratan bu ayrılık sosyal medyayı salladı. Hünkar Yaman’ın diziden neden ayrıldığını merak edenler bir cevap aradı. Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrıldığı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ortaya atılan bir iddia ise Vahide Perçin’in yoğun çalışma şartlarının kendisini zorlamasından ötürü ayrıldığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra Vahide Perçin’in senaryo gereği diziden ayrıldığı düşünülüyor.

Çıkan bu haberlerin ardından herkes Vahide Perçin’in kim olduğunu merak etmeye başladı. Vahide Perçin İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak hayata gözlerini açtı. Babası şoför, annesi ev hanımı olan Vahide Perçin, lise öğreniminde grafik okudu. Daha sonra İktisat Fakültesine girdi fakat aklı hep oyunculuktaydı. Yeniden sınavlara girdi ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı.

Okuldan mezun olduktan sonra Ankara’ya yerleşti ve AST’ye girdi. Sonrasında Devlet Tiyatrosu’ndan gelen teklifleri kabul ederek Adana’ya gitti. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan rolü ile kendini televizyon dünyasına tanıttı. Hırsız Polis, Annem, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer aldı.