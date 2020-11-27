Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak…
Koronavirüs kapsamında her geçen gün yeni haberler karşımıza geliyor. Koronavirüs ile mücadelede,” Bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an” olarak isimlendirilen sitokin fırtınası ölüme sebebiyet veriyor. ABD’li bilim insanlarının yaptığı tespitin hayat kurtarabileceği iddia edildi. Haberi gören vatandaşlar büyük bir ilgi ve alakayla devamını incelemeye başladı. Yapılan bu tespitle birçok hayat kurtulabilecek…
Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak… Koronavirüs ile mücadele kapsamında, “bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an” olarak isimlendirilen sitokin fırtınasının ölüme yol açtığı söylenmişti. Bu durumla ilgili araştırma yapan ABD’li bilim insanları, sitokin fırtınasının, iki sinyal proteininin aşırı üretimine yol açan sonsuz bir döngü olduğunu tespit etti. Bunların yanı sıra bu buluşun birçok hayatı kurtarabileceği iddialar arasında yerini aldı.
Son derece şiddetli olan yeni tip Koronavirüs vakalarında, vücudun bağışıklık sisteminin yalnızca enfekte olanların yanı sıra sağlıklı hücrelere saldırmaya başlamasının ölümcül olabilen bir durum olduğu görülüyor. Bu uzun süreli kendini sabotaj durumu ‘sitokin fırtınası’ olarak biliniyor. Fakat araştırmacılar yaptığı araştırmalar üzerine bu durumun neden ortaya çıktığını ve nasıl tedavi edileceğini anlamakta güçlük çekmişlerdi.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
27 Kas 2020 - 10:02 - Sağlık
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.