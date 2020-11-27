Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak… Koronavirüs ile mücadele kapsamında, “bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an” olarak isimlendirilen sitokin fırtınasının ölüme yol açtığı söylenmişti. Bu durumla ilgili araştırma yapan ABD’li bilim insanları, sitokin fırtınasının, iki sinyal proteininin aşırı üretimine yol açan sonsuz bir döngü olduğunu tespit etti. Bunların yanı sıra bu buluşun birçok hayatı kurtarabileceği iddialar arasında yerini aldı.

Son derece şiddetli olan yeni tip Koronavirüs vakalarında, vücudun bağışıklık sisteminin yalnızca enfekte olanların yanı sıra sağlıklı hücrelere saldırmaya başlamasının ölümcül olabilen bir durum olduğu görülüyor. Bu uzun süreli kendini sabotaj durumu ‘sitokin fırtınası’ olarak biliniyor. Fakat araştırmacılar yaptığı araştırmalar üzerine bu durumun neden ortaya çıktığını ve nasıl tedavi edileceğini anlamakta güçlük çekmişlerdi.



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