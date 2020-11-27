Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Kas 2020 - 10:14 G: 27 Kas 2020 - 10:26

E-Devletten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Doğalgaz Aboneliği Başvurusu

E- devlet üzerinden doğalgaz aboneliği Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilerek sisteme eklenmiştir. E devletten doğalgaz aboneliği yapmak için şu adımlar izlenmelidir;

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

E-Devletten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Doğalgaz Aboneliği Başvurusu

1.    http://giris.turkiye.gov.tr adresine Google üzerinden girilir. Burada T.C. Kimlik numarası ve e devlet şifresi girilir.

2.    Hangi bölgede yaşıyorsanız o bölgeye ait doğalgaz şirketi ismini “Aramalar” kısmına yazarak aratın.

3.     “Abonelik Sözleşmesi Başvurusu” seçeneğine tıklayın. Burada karışınıza güvenlik önlemi kapsamında ve işlemin hukuki geçerliliği olması adına mobil imza, e imza, banka ve T.C. kimlik numarasından birini seçmeniz istenir.

4.    Daha sonra karşınıza gelen şartnameyi kabul edin.

5.    Bu aşamadan sonra karşınıza gelecek olan şu aşamaları; tüketim noktası sorgulama, başvuru formu, başvuru onayı ve işlem sonucunu eksiksiz doldurarak doğalgaz aboneliğini almayı tamamlayın.

Bu işlem sadece internet üzerinden değil e-devlet mobil uygulamasından da yapılabilir. Telefona yüklenen mobil uygulamadan T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra, sağ üst köşede büyütece basılır. Bastıktan sonra yukarıdaki işlemler belirtildiği gibi aşama aşama, aynı şekilde uygulanır.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

# ankara, doğalgaz, doğalgazaboneliği başvurusu, e devlet, e devletten doğalgaz açtırma, e devletten doğalgaz başvurusu, e devletten doğalgaz aboneliği, e devlet doğalgaz başvurusu nasıl yapılır, e devletten doğalgaz açma, e devlet doğalgaz aboneliği başvurusu, e devletten doğalgaz aboneliği nasıl yapılır, e devletten doğalgaz kapatma, e devletten doğalgaz fatura ödeme, e devletten doğalgaz nakil, e devletten doğalgaz aboneliği alma, e devletten doğalgaz başvuru, e devletten doğalgaz aboneliği iptali, doğalgaz edevlet, e-devlet doğalgaz aboneliği, e-devlet doğalgaz fatura ödeme, e-devlet doğalgaz abonelik ankara, ankara doğalgaz aboneliği başvurusu, ankara doğalgaz abonelik başvurusu, ankara doğalgaz açtırma, ankara doğalgaz aboneliği, ankara doğalgaz abonelik açtırma, ankara doğalgaz abonelik işlemleri, ankara doğalgaz başvurusu, gaz abonelik ankara, doğalgaz ankara abonelik

27 Kas 2020 - 10:14 Ankara- E-Devlet Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım 2020
Ankara Koronavirüs İçin Tehlike Çanlarını Çalıyor! Vaka Sayısı 30 Bine Dayandı! Uzmanlar Çok Ciddi Açıklamalarını Duyurdu! “Her An Hasta Olabilirsiniz!” mask
Ankara Koronavirüs İçin Tehlike Çanlarını Çalıyor! Vaka Sayısı 30 Bine Dayandı! Uzmanlar Çok Ciddi Açıklamalarını Duyurdu! “Her An Hasta Olabilirsiniz!”
Arçelik İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Arçelik İş Başvurusu 2021 mask
Arçelik İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Arçelik İş Başvurusu 2021
E-Devletten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Doğalgaz Aboneliği Başvurusu mask
E-Devletten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Doğalgaz Aboneliği Başvurusu
Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak… mask
Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak…
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Kasım 2020

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL