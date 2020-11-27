E-Devletten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Doğalgaz Aboneliği Başvurusu
E- devlet üzerinden doğalgaz aboneliği Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilerek sisteme eklenmiştir. E devletten doğalgaz aboneliği yapmak için şu adımlar izlenmelidir;
E-Devletten Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Doğalgaz Aboneliği Başvurusu
1. http://giris.turkiye.gov.tr adresine Google üzerinden girilir. Burada T.C. Kimlik numarası ve e devlet şifresi girilir.
2. Hangi bölgede yaşıyorsanız o bölgeye ait doğalgaz şirketi ismini “Aramalar” kısmına yazarak aratın.
3. “Abonelik Sözleşmesi Başvurusu” seçeneğine tıklayın. Burada karışınıza güvenlik önlemi kapsamında ve işlemin hukuki geçerliliği olması adına mobil imza, e imza, banka ve T.C. kimlik numarasından birini seçmeniz istenir.
4. Daha sonra karşınıza gelen şartnameyi kabul edin.
5. Bu aşamadan sonra karşınıza gelecek olan şu aşamaları; tüketim noktası sorgulama, başvuru formu, başvuru onayı ve işlem sonucunu eksiksiz doldurarak doğalgaz aboneliğini almayı tamamlayın.
Bu işlem sadece internet üzerinden değil e-devlet mobil uygulamasından da yapılabilir. Telefona yüklenen mobil uygulamadan T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra, sağ üst köşede büyütece basılır. Bastıktan sonra yukarıdaki işlemler belirtildiği gibi aşama aşama, aynı şekilde uygulanır.
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27 Kas 2020 - 10:14 Ankara- E-Devlet Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.