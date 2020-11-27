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- 27 Kas 2020 - 10:28 G: 27 Kas 2020 - 10:36

Ankara Koronavirüs İçin Tehlike Çanlarını Çalıyor! Vaka Sayısı 30 Bine Dayandı! Uzmanlar Çok Ciddi Açıklamalarını Duyurdu! “Her An Hasta Olabilirsiniz!”

Ankara ilinde yaşayanların merakla beklediği vaka sayıları dün itibariyle açıklandı. Artık sadece hastane de yatan hasta sayısı değil aynı zamanda Covid-19 testi pozitif çıkan herkes tabloya alınmaya başlandı. Bu sayede kişiler vaka sayılarına net bir şekilde ulaşıyor. 26 Kasım itibariyle açıklanan tabloda ise toplam vaka sayısı 29.132 olarak açıklandı. Vaka sayılarındaki korkunç artış ise Hayat Eve Sığar uygulamasındaki vaka yoğunluğunu merak ettirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanı Koca her gün yaptığı uyarılara yenisi ekledi. Herkesin fedakarlık yaparak bu salgından kurtulabileceğine dikkat çeken Koca, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en iyi şekilde uyulması gerektiğini dile getirdi. Vaka sayısının artışının yanında ise iyileşen hasta sayısının çok düşük olması binlerce insanı korkuttu.

26 Kasım tarihinde açıklanmış olan Türkiye Covid-19 Hasta Tablosundaki veriler halkla paylaşıldı. 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısı 168.348 oldu. Vaka sayısı ise 30 binlere yaklaştı ve 29.132 oldu. Hastanede tedavi gören hasta sayısı ise 7 binlere yaklaştı. Toplam hastanede tedavi gören Koronavirüs sayısı ise 6.876 oldu. Vefat sayısı ise 174 olurken iyileşen hasta sayısı toplamda 3.291 oldu.

27 Kas 2020 - 10:28 Ankara- Yaşam

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