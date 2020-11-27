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- 27 Kas 2020 - 14:34 G: 27 Kas 2020 - 14:51

Adidas Hangi Ülkenin Markası? Sahibi Kim? Adidas İsmi Nereden Geliyor? İşte Adidas Ankara Mağazaları…

Dünyanın ne çok tercih edilen spor mağazası Adidas Türkiye’de de en çok kullanılan mağazalardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan mağaza çok uzun yıllardır hizmet vermeye devam ediyor. Kalitesi ve rahatlığı ile adından sık sık söz ettiren dünya markası hakkında ayrıntılar ise merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adidas Hangi Ülkenin Markası? Sahibi Kim? Adidas İsmi Nereden Geliyor? İşte Adidas Ankara Mağazaları… Dünyada en çok tercih edilen ve Türkiye’de de her geçen gün popülerliği artan Adidas markası, birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Her sene yeni ürünleri ve modelleri merakla beklenen mağazanın kaç yılında kim tarafından kurulduğu ve isminin nereden geldiği ise Adidas tutkunu müşterilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor.

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İlk olarak 1948 yılında Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik ismi ile açılan Adidas markası Alman kökenlidir. İki kardeş tarafından Almanya’da bu isimle açılan spor mağazası kardeşlerin ayrılması ile Adidas adını almıştır. Adolf ve Rudolf Dassler kardeşler tarafından kurulan bu mağazanın ayrılması ile Rudolf Dassler Puma markasını, Adolf Daasler ise Adidas markasını kurmuştur.

27 Kas 2020 - 14:34 Ankara- Yaşam

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