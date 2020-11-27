Sırf Hemşire Olduğu İçin Çocuğun Velayeti Anneden Alındı! Pandemi Süreci Buna Neden Oldu! Anne ve Küçük Çocuk Birbirinden Koronavirüs Yüzünden Ayrıldı…
Daha önce bir örneği görülmeyen olay mahkeme salonunda gerçekleşti! Boşanma kararı alan ikili çift, mahkemenin yolunu tutarken hastanede çalıştığı için Corona hastalığını bulaştırma riski ile çocuğun velayetini anneden alarak babaya verdi. Şoke edici bu haber kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu işte haberin tüm detayları…
Sırf Hemşire Olduğu İçin Çocuğun Velayeti Anneden Alındı! Pandemi Süreci Buna Neden Oldu! Anne ve Küçük Çocuk Birbirinden Koronavirüs Yüzünden Ayrıldı… Ordu’da Hastanede çalışmakta olan Cemile Deniz, eşinden ayrılma kararı alarak mahkemenin yolunu tuttu. Fakat mahkemenin verdiği karar ile hayatının en büyük darbesini aldı. Daha 5 yaşındaki küçük çocuklarının velayeti anneye verilmişti. Ancak küçük çocuğun babası Mehmet Atakan Deniz avukatı ile tekrardan dilekçe vererek çocuğun sağlık problemleri olduğunu belirtti.
Daha sonra annesinin bir hastanede çalıştığını ve küçük çocuğa Koronavirüs bulaştırmasının an meseli olduğunu dile getirerek velayetini kendisi istedi. Mahkemede gelecek bir açıklama beklenirken sonunda karar geldi. Mahkemenin aldığı kararda çocuğun Corona virüs hastalığı karşısında yüksek riskli olduğu ve velayetinin anneden alınıp babaya verileceği onun yararına olacak bir durum olarak görüldü.
27 Kas 2020 - 15:27 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.