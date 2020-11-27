Sırf Hemşire Olduğu İçin Çocuğun Velayeti Anneden Alındı! Pandemi Süreci Buna Neden Oldu! Anne ve Küçük Çocuk Birbirinden Koronavirüs Yüzünden Ayrıldı… Ordu’da Hastanede çalışmakta olan Cemile Deniz, eşinden ayrılma kararı alarak mahkemenin yolunu tuttu. Fakat mahkemenin verdiği karar ile hayatının en büyük darbesini aldı. Daha 5 yaşındaki küçük çocuklarının velayeti anneye verilmişti. Ancak küçük çocuğun babası Mehmet Atakan Deniz avukatı ile tekrardan dilekçe vererek çocuğun sağlık problemleri olduğunu belirtti.

Daha sonra annesinin bir hastanede çalıştığını ve küçük çocuğa Koronavirüs bulaştırmasının an meseli olduğunu dile getirerek velayetini kendisi istedi. Mahkemede gelecek bir açıklama beklenirken sonunda karar geldi. Mahkemenin aldığı kararda çocuğun Corona virüs hastalığı karşısında yüksek riskli olduğu ve velayetinin anneden alınıp babaya verileceği onun yararına olacak bir durum olarak görüldü.