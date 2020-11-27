Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak…
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, milyonlarca kişi tarafından sevilerek izleniliyor. Reyting listelerinde zirvede olan diziye olan ilgi giderek artıyor. Son dönemlerde diziye dâhil olacak oyuncular hakkında birçok paylaşımlar yapılmıştı. Yeni katılacak isimler merakla bekleniliyor. Yeni isimlerin arasında en çok konuşulan oyuncu Cengiz Coşkun oldu. İşte haberin tüm detayları…
Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak… Dizide yer alması beklenilen Cengiz Coşkun hakkında ortaya atılan iddialar gündem haline geldi. Acun Ilıcalı’nın yeni çıkaracağı dijital platform olan Exxen’de yer alacağı tahminleri yapılıyor. Cengiz Coşkun’un platformda Hazal Filiz Küçükköse ile birlikte Yavuz Sultan Selim’in hayatını yer alacak dizide oynayacağı iddia ediliyor.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun hakkında yeni projelerin olduğunu belirten Acun Ilıcalı, yeni yılda yayınlayacağı Exxen platformu üzerinden Yavuz Sultan Selim’in hayatının konu olacağı diziye yer alacağı iddiaları belirtilmişti.
27 Kas 2020 - 15:50 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.