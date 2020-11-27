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27 Kas 2020 - 15:50

Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, milyonlarca kişi tarafından sevilerek izleniliyor. Reyting listelerinde zirvede olan diziye olan ilgi giderek artıyor. Son dönemlerde diziye dâhil olacak oyuncular hakkında birçok paylaşımlar yapılmıştı. Yeni katılacak isimler merakla bekleniliyor. Yeni isimlerin arasında en çok konuşulan oyuncu Cengiz Coşkun oldu. İşte haberin tüm detayları…