Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Kas 2020 - 15:50 G: 27 Kas 2020 - 16:11

Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, milyonlarca kişi tarafından sevilerek izleniliyor. Reyting listelerinde zirvede olan diziye olan ilgi giderek artıyor. Son dönemlerde diziye dâhil olacak oyuncular hakkında birçok paylaşımlar yapılmıştı. Yeni katılacak isimler merakla bekleniliyor. Yeni isimlerin arasında en çok konuşulan oyuncu Cengiz Coşkun oldu. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak… Dizide yer alması beklenilen Cengiz Coşkun hakkında ortaya atılan iddialar gündem haline geldi. Acun Ilıcalı’nın yeni çıkaracağı dijital platform olan Exxen’de yer alacağı tahminleri yapılıyor. Cengiz Coşkun’un platformda Hazal Filiz Küçükköse ile birlikte Yavuz Sultan Selim’in hayatını yer alacak dizide oynayacağı iddia ediliyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun hakkında yeni projelerin olduğunu belirten Acun Ilıcalı, yeni yılda yayınlayacağı Exxen platformu üzerinden Yavuz Sultan Selim’in hayatının konu olacağı diziye yer alacağı iddiaları belirtilmişti.

27 Kas 2020 - 15:50 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Şok Transfer! Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Herkes Titreyecek! Dizi Bambaşka Bir Hale Gelebilir! mask
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Şok Transfer! Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Herkes Titreyecek! Dizi Bambaşka Bir Hale Gelebilir!
Bir Zamanlar Çukurova Tüm Dizilere Resti Çekti! Ne Mucize Doktor Ne Alev Alev Reytingin Yakınından Bile Geçemedi... Bir Zamanlar Çukurova Diğer Dizilerin Kaderini Değiştirecek! mask
Bir Zamanlar Çukurova Tüm Dizilere Resti Çekti! Ne Mucize Doktor Ne Alev Alev Reytingin Yakınından Bile Geçemedi... Bir Zamanlar Çukurova Diğer Dizilerin Kaderini Değiştirecek!
Alya Kırmızı Oda Dizisinden Ayrıldı! Değişimini Gösterip Ekranlara Veda Edecek! Alya’nın Yeni Halini Görenler Şok Olacak! mask
Alya Kırmızı Oda Dizisinden Ayrıldı! Değişimini Gösterip Ekranlara Veda Edecek! Alya’nın Yeni Halini Görenler Şok Olacak!
Menajerimi Ara Dizisinin Beklenen Oyuncusu Ozan Dolunay’ın İfşası Deprem Etkisi Yarattı! O Kadın Kim? mask
Menajerimi Ara Dizisinin Beklenen Oyuncusu Ozan Dolunay’ın İfşası Deprem Etkisi Yarattı! O Kadın Kim?
Payitaht Abdülhamid 127. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 127. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 567. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 567. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Adalet Bakanlığı Milyonlarca Memur Alımı Gerçekleştirecek! Bütün Şartlar Belli Oldu! Hemen Başvurun! mask
Adalet Bakanlığı Milyonlarca Memur Alımı Gerçekleştirecek! Bütün Şartlar Belli Oldu! Hemen Başvurun!
Ankara Keçiören’de sıkı koronavirüs denetimi mask
Ankara Keçiören’de sıkı koronavirüs denetimi
Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak… mask
Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul’a Darbeye İndirecek! O İsim Yavuz Sultan Selim’i Canlandıracak! Yakında Exxen’de Başlayacak…
ŞOK Market İndirimin Kralını Resmen Duyurdu! Evinizi Sadece 50 Liraya Doldurabileceksiniz! Son Bir Gün Kaldı… mask
ŞOK Market İndirimin Kralını Resmen Duyurdu! Evinizi Sadece 50 Liraya Doldurabileceksiniz! Son Bir Gün Kaldı…
Sırf Hemşire Olduğu İçin Çocuğun Velayeti Anneden Alındı! Pandemi Süreci Buna Neden Oldu! Anne ve Küçük Çocuk Birbirinden Koronavirüs Yüzünden Ayrıldı… mask
Sırf Hemşire Olduğu İçin Çocuğun Velayeti Anneden Alındı! Pandemi Süreci Buna Neden Oldu! Anne ve Küçük Çocuk Birbirinden Koronavirüs Yüzünden Ayrıldı…
Ankara’da Yılbaşı Ağacı Nereden Alınır? Çam Ağacı Nasıl Süslenir? Yılbaşı Ağacı Ne Zaman Kurulur? mask
Ankara’da Yılbaşı Ağacı Nereden Alınır? Çam Ağacı Nasıl Süslenir? Yılbaşı Ağacı Ne Zaman Kurulur?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL