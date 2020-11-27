Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Kas 2020 - 19:04 G: 27 Kas 2020 - 19:10

Ankara’da Koronavirüs Yokmuş Gibi Davranıldı, Sosyal Mesafe Hiçe Sayıldı! Mağazalar Ağzına Kadar İnsan Doldu!

Alışveriş merkezlerinde ki “Efsane Cuma” adıyla yapılan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk üzerine, polis ekipleri denetlemelerde bulundu. Ankara’da bulunan hemen hemen her alışveriş merkezlerinde aynı yoğunluk görüldü.

Ankara’da Koronavirüs Yokmuş Gibi Davranıldı, Sosyal Mesafe Hiçe Sayıldı! Mağazalar Ağzına Kadar İnsan Doldu! Koronavirüs kapsamında birçok tedbir alınırken ve günden güne uzmanlar uyarı yapmaya devam ederken hiç kimse bu durumu umursamadı ve alışveriş merkezlerine akın etti.

Gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Böyle bir bilinçsizliğin pandemi sürecinde nasıl yapıldığına bir türlü anlam verilmedi. Yapılan o indirimle beraber herkes evlerinden çıkarak mağazalara akın etti. Ne koranavirüs ne mesafe ne de tedbirler yokmuş gibi davranıldı. Bu görüntülerle beraber milyonlar hayretini gizleyemedi.

Efsane Cuma indiriminin yapılmasının ardından Ankara halkı koronavirüsü hiçe sayarak alışveriş merkezlerine akın etti. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydu ne de tedbirlere. Ankara’dan gelen o görüntüler herkesin dikkatini çekti. Tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar böyle bir umursamazlığın nasıl olabileceğini dile getirdi. Bu durum ise kişilerin sağlığını hiçe saymak olarak belirtildi.

Ankara’da ki alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarda indirim yoğunluğu yaşandı. İndirimi duyan mağazalara koştu. Mağazalar önünde ki kuyruğun ardı arkası kesilmedi. Ankara’da “indirim günleri” sebebiyle birçok mağazada çeşitli indirimler uygulandı. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda büyük bir yoğunluğa neden oldu. Bu indirimler beraberinde büyük bir kalabalığı getirdi ve risk oranını arttırdı.

27 Kas 2020 - 19:04 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eğer Kan Grubunuz Bunlardan Biriyse Koronavirüs Tehlikesi Bitti! Araştırmalar Her Şeyi Açığa Çıkarttı! Bu Kan Grupları Koronavirüsten Ölmeyecek! mask
Eğer Kan Grubunuz Bunlardan Biriyse Koronavirüs Tehlikesi Bitti! Araştırmalar Her Şeyi Açığa Çıkarttı! Bu Kan Grupları Koronavirüsten Ölmeyecek!
Koronavirüs İçin Çin Bütün Suçu İtalya’ya Attı! Wuhan’ın Hiçbir Suçu Yok! “Koronavirüsü İtalya Başlattı!” mask
Koronavirüs İçin Çin Bütün Suçu İtalya’ya Attı! Wuhan’ın Hiçbir Suçu Yok! “Koronavirüsü İtalya Başlattı!”
Ankara Koronavirüs İçin Tehlike Çanlarını Çalıyor! Vaka Sayısı 30 Bine Dayandı! Uzmanlar Çok Ciddi Açıklamalarını Duyurdu! “Her An Hasta Olabilirsiniz!” mask
Ankara Koronavirüs İçin Tehlike Çanlarını Çalıyor! Vaka Sayısı 30 Bine Dayandı! Uzmanlar Çok Ciddi Açıklamalarını Duyurdu! “Her An Hasta Olabilirsiniz!”
Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak… mask
Koronavirüs Hastalığındaki Ölümlerin Nedeni Belli Oldu! Her Şey Çözüldü! Artık Ölümler Olmayacak…
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 27 Kasım 2020
Çin Aşısı Mı, Alman Aşısı Mı? Hangisi Güvenilir? Cerrahpaşa'dan Açıklama! mask
Çin Aşısı Mı, Alman Aşısı Mı? Hangisi Güvenilir? Cerrahpaşa'dan Açıklama!
Ankara’da Koronavirüste Dünya’da Bir İlk! Vaka Depremi Yaşandı, Binlerce Kişi Korona Oldu... 1 Günde Yaşananlar Tüm Halkı Tir Tir Titretti! İşte Vaka Sayısı ve Dünya Sıralaması... mask
Ankara’da Koronavirüste Dünya’da Bir İlk! Vaka Depremi Yaşandı, Binlerce Kişi Korona Oldu... 1 Günde Yaşananlar Tüm Halkı Tir Tir Titretti! İşte Vaka Sayısı ve Dünya Sıralaması...
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 26 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 26 Kasım 2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti
Ankara İlini Uzmanlar Çok Ciddi Bir Şekilde Uyarıyor! Tedbirlere Uymayan Koronavirüs Hastası Olabilir! Toplam Vaka Sayısı Açıklandı… mask
Ankara İlini Uzmanlar Çok Ciddi Bir Şekilde Uyarıyor! Tedbirlere Uymayan Koronavirüs Hastası Olabilir! Toplam Vaka Sayısı Açıklandı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bu Hafta Sonu Seçim Olsa Anketi’ Milyonları Şoka Soktu! Vatandaş Resmen Neyi İstediğini Ortaya Koydu! Seçimlerde Her Şey Değişebilir… mask
Bu Hafta Sonu Seçim Olsa Anketi’ Milyonları Şoka Soktu! Vatandaş Resmen Neyi İstediğini Ortaya Koydu! Seçimlerde Her Şey Değişebilir…
TBMM'de 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı mask
TBMM'de 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı
Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama mask
Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Müge Anlı'da Kriz Mi Çıktı? Artık Müge Anlı’da Şevki Sözen Yok! Trafik Kazası… mask
Müge Anlı'da Kriz Mi Çıktı? Artık Müge Anlı’da Şevki Sözen Yok! Trafik Kazası…
Sağlık Bakanlığı Aralık 2020 Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri Personel Alımı Başvuru Şartları... mask
Sağlık Bakanlığı Aralık 2020 Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri Personel Alımı Başvuru Şartları...
A101 Resmen Bütün Şubeleri Bedavaya Boşaltıyor! Bu Kampanya Büyük Ses Getirecek! Görenler Koşa Koşa A101’e Akın Etti… mask
A101 Resmen Bütün Şubeleri Bedavaya Boşaltıyor! Bu Kampanya Büyük Ses Getirecek! Görenler Koşa Koşa A101’e Akın Etti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL