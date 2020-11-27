Ankara’da Koronavirüs Yokmuş Gibi Davranıldı, Sosyal Mesafe Hiçe Sayıldı! Mağazalar Ağzına Kadar İnsan Doldu! Koronavirüs kapsamında birçok tedbir alınırken ve günden güne uzmanlar uyarı yapmaya devam ederken hiç kimse bu durumu umursamadı ve alışveriş merkezlerine akın etti.

Gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Böyle bir bilinçsizliğin pandemi sürecinde nasıl yapıldığına bir türlü anlam verilmedi. Yapılan o indirimle beraber herkes evlerinden çıkarak mağazalara akın etti. Ne koranavirüs ne mesafe ne de tedbirler yokmuş gibi davranıldı. Bu görüntülerle beraber milyonlar hayretini gizleyemedi.

Efsane Cuma indiriminin yapılmasının ardından Ankara halkı koronavirüsü hiçe sayarak alışveriş merkezlerine akın etti. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydu ne de tedbirlere. Ankara’dan gelen o görüntüler herkesin dikkatini çekti. Tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar böyle bir umursamazlığın nasıl olabileceğini dile getirdi. Bu durum ise kişilerin sağlığını hiçe saymak olarak belirtildi.



Ankara’da ki alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarda indirim yoğunluğu yaşandı. İndirimi duyan mağazalara koştu. Mağazalar önünde ki kuyruğun ardı arkası kesilmedi. Ankara’da “indirim günleri” sebebiyle birçok mağazada çeşitli indirimler uygulandı. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda büyük bir yoğunluğa neden oldu. Bu indirimler beraberinde büyük bir kalabalığı getirdi ve risk oranını arttırdı.