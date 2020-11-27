Ankara'da Jandarma Operasyonu: Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde D.A, S.S. ve M.D'nin bulunduğu inşaatta arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konuldu.
Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 210 sikke ele geçirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisine ulaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde D.A, S.S. ve M.D'nin bulunduğu inşaatta arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.