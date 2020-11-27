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- 27 Kas 2020 - 20:22 G: 27 Kas 2020 - 20:23

Ankara'da Jandarma Operasyonu: Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde D.A, S.S. ve M.D'nin bulunduğu inşaatta arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konuldu.

Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 210 sikke ele geçirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde D.A, S.S. ve M.D'nin bulunduğu inşaatta arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

27 Kas 2020 - 20:22 AA Ankara- Asayiş

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